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Rusya'nın Karabağ için 'barış gücü' fikrine Azerbaycan'dan yanıt: Desteklemiyoruz

AZERBAYCAN, Ermenistan ile ateşkes görüşmelerinde Türkiye'yi masada istemeyen Rusya'nın Dağlık Karabağ'a "barış gücü yerleştirme" fikrini reddetti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, konuyla ilgili olarak "Desteklemiyoruz" açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden savaş hakkındaki açıklamalarında "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" demişti.

"Kendi sınırlarımızda operasyon yapıyoruz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan Rusya'nın Karabağ'a 'barış gücü yerleştirme' fikrini desteklemiyor. Ülkemiz başka bir yerde değil uluslararası tanınan kendi sınırlarında operasyonu yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Askeri gözlemciler' çatışmaların sonunda değerlendirilebilir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Rusya'nın Dağlık Karabağ'a askeri gözlemciler yerleştirilmesi teklifiyle ilgili olarak; böyle bir adımın, çatışmaların sonuna doğru tartışılabileceğini ve Azerbaycan'ın onayını gerektirdiğini söyledi.

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