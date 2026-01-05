BIST 11.725
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.118,81
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan vatandaşlarına "Venezuela" uyarısı

Rusya'dan vatandaşlarına "Venezuela" uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin askeri saldırısı nedeniyle Venezuela’ya seyahat uyarısı yayımladı.

Abone ol

Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, saldırı tehdidinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Rus vatandaşlarının kesinlikle gerekli olmadıkça Venezuela'ya seyahat etmekten kaçınmaları şiddetle tavsiye edilir.” ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamaları yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
"Süper Versiyon" denildi! Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı
"Süper Versiyon" denildi! Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
AB Komisyonu: Venezuela'yı Venezuelalılar yönetmeli
AB Komisyonu: Venezuela'yı Venezuelalılar yönetmeli
Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü
Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü
Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti
Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti
ABD'de Maduro mahkemeye götürüldü! Sekerek yürümesi dikkat çekti
ABD'de Maduro mahkemeye götürüldü! Sekerek yürümesi dikkat çekti
Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı
Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti