Rusya'dan vatandaşlarına "Venezuela" uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin askeri saldırısı nedeniyle Venezuela’ya seyahat uyarısı yayımladı.

Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, saldırı tehdidinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Rus vatandaşlarının kesinlikle gerekli olmadıkça Venezuela'ya seyahat etmekten kaçınmaları şiddetle tavsiye edilir.” ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamaları yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.