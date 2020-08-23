Rusya'dan 'Türkiye’ye kısa süre içinde ek S-400 sevkiyatına hazırız' mesajı
RUSYA Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, anlaşma imzalanırsa Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini açıkladı.Abone ol
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, yakın zamanda bir anlaşma imzalanması halinde Türkiye’ye kısa sürede yeni bir parti S-400 sevkiyatı yapıp yapamayacakları sorusuna yanıt verdi.
"Ek sevkiyat gerçekleştirmeye hazırız"
Manturov, “Endüstrimiz anlaşmadaki sürede S-400 üretimine ve Türkiye’ye ek sevkiyat gerçekleştirmeye hazır” ifadelerini kullandı.
Sevkiyat tarihleri
Rus basınına konuşan Manturov, sevkiyat tarihleri ile ilgili konuların müzakereler sırasında çözüleceğini kaydetti.
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