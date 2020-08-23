Rusya'dan 'Türkiye’ye kısa süre içinde ek S-400 sevkiyatına hazırız' mesajı

RUSYA Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, anlaşma imzalanırsa Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, yakın zamanda bir anlaşma imzalanması halinde Türkiye’ye kısa sürede yeni bir parti S-400 sevkiyatı yapıp yapamayacakları sorusuna yanıt verdi.

"Ek sevkiyat gerçekleştirmeye hazırız"

Manturov, “Endüstrimiz anlaşmadaki sürede S-400 üretimine ve Türkiye’ye ek sevkiyat gerçekleştirmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Sevkiyat tarihleri

Rus basınına konuşan Manturov, sevkiyat tarihleri ile ilgili konuların müzakereler sırasında çözüleceğini kaydetti.