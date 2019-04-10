Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'de üretilen (helikopter) parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." dedi.

Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı - Sayfa 1

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova ziyaretinde de görüşen Boginskiy, Rusya ve Türkiye arasında helikopter üretimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı - Sayfa 2

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yaptığını ifade eden Boginskiy, "Sivil helikopterler noktasında Rus helikopterlerin alımı ve bakımıyla ilgili potansiyel müşterilerle masaya oturduk." dedi.

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Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı - Sayfa 3

Ka-32 tipi çok amaçlı helikopterlerin, Türkiye'ye ilk kez ihracı için geçen yıl bir sözleşme imzalandığını hatırlatan Boginskiy, "Bu helikopterlerin asıl amacı, yangınla mücadele. Bu helikopterleri ürettiğimiz için söylemiyorum ama bu helikopterlerden yalnızca 3 tanesinin Türkiye coğrafyası için yeterli olmadığına inanıyorum." dedi.

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Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı - Sayfa 4

Türkiye’den coğrafi olarak çok daha küçük bir ülke olan Güney Kore’de 50’ye yakın benzer helikopterin bulunduğunu ifade eden Boginskiy, "Bu alanı, geliştirilmeye müsait bir alan olarak görüyoruz. Ekipmanlarımızın özellikle orman yangınları ve kontrol edilemeyen yangınlarda yetkinliklerini gösterebileceklerini umuyoruz." diye konuştu. 

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