Rusya'dan Trump'a mesaj: Acele etmezse Rusya'nın olur!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda hızlı hareket etmemesi halinde adada ani bir referandum yapılabileceğini ve Grönland’ın Rusya’ya katılma kararı alabileceğini iddia etti. Medvedev, "o zaman her şey biter" diyerek sözlerini tamamladı. Beyaz Saray'dan ise fotoğraflı bir yanıt geldi...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın almak için hızlı hareket etmemesi halinde Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılma kararı alabileceğini iddia etti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland konusundaki girişimlerini değerlendirdi.ABD'nin Grönland'ı almasının "dünya ikliminin" değişmesi için iyi olabileceğini belirten Medvedev, şunları kaydetti:



"O ZAMAN HER ŞEY BİTER"



"Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter."

Beyaz Saray, Trump’ın Grönland haritası önünde fotoğrafını paylaştı



Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşımda, “Durumu takip etmek için tıklayın” ifadesi yer aldı.



Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.