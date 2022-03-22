Rusya'dan skandal hata! Ölen asker sayısını yanlışlıkla ifşa ettiler: 9 bin 861 asker öldü 16 bin asker yaralandı

Rusya-Ukrayna savaşı 27'nci gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya yanlışlıkla ölen askerlerinin sayısın ifşa etti. Ukrayna bugüne kadar 14 bin Rus askerini öldürdüğünü çıklarken, en son 498 askerinin öldüğünü açıklayan Rusya fena yakalandı. Rusya Ukrayna'da 10 bine yakın askerinin öldüğünü yanlışlıkla açıkladı. İşte Rusya Ukrayna savaşından son haberler...

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Rusya-Ukrayna savaşının 27'nci gününde Rusya'dan skandal bir hata geldi. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen bir gazete Rus ordusunun savaşta kaç asker kaybettiğini açıkladı. Söz konusu haber kısa sürede yayından kaldırıldı. Ancak tüm dünya gerçeği öğrenmiş oldu. İşte Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

Pravda önce rakamları verdi sonra sildi ama...

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan ve dördüncü haftasına giren savaşta Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı dile getiriliyor. Rusya'dan gelen bir haber bu iddiaları doğruladı. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

Pravda kendini 'siber saldırı' diye savundu

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus gazetesi 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığı duyurdu. Ancak söz konusu haber kısa süre içinde siteden kaldırıldı. Bu paylaşımın yanlışlıkla yapıldığı belirtiliyor. Gazetenin editörü Vladimir Sungorkin BBC’ye yaptığı açıklamada bunun bir siber saldırı sonucu habere eklendiğini ve gazetenin konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

Rusya savaşta 6 generalini kaybetti

Ukrayna tarafı ise savaşta 6 generalini kaybeden Rus ordusunun asker kaybının 14 binin üzerinde olduğunu iddia ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıkladı. Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Ukrayna'daki Rus yıkımı! Tüyler ürperten kareler Ukrayna’nın birçok bölgesini hedef alan Rusya’nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi. Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi. Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü.

İşte Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...

12:20 Vurulmasın diye otobüsün üzerine bakın ne yazıldı?

Ukrayna’da Rusya’nın yoğun saldırıları altındaki Mariupol kentine halkın tahliyesi için dışında "çocuklar" ve "siviller" yazan 24 otobüs gönderildi.

12:00 Aktif çatışmalar 2-3 hafta içerisinde bitecek

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovych Ukrayna ile Rusya arasındaki aktif çatışmaların 2-3 hafta içerisinde bitebileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise, Rus birliklerinin dün tüm gün boyunca gerçekleştirdiği operasyonların ardından, “Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu" dedi.

11:15 Rus askerlerin 3 günlük yiyecek ve silahı kaldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki Rus birliklerinin ortalama 3 günlük gıda ve mühimmat stokunun kaldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mevcut bilgilere göre, Ukrayna topraklarındaki Rus güçlerinin ortalama 3 günlük mühimmat ve gıda malzemeleri kaldı. Tankerlerin taşınmasıyla doldurulan yakıtla ilgili durum da benzer. Ruslar, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hat oluşturamadı” denildi.