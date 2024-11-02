Rusya'dan geliyor! İstanbul'da sıcaklık 9 dereceye düşecek, iki güne dikkat: Kar yağacak...

İki günü işaret etti: Kar yağacak

Karadeniz Bölgesi'nde yağış var. Yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Karadeniz Bölgesi yağış alacak. Karadeniz, Artvin arasındaki kesim. Pazar günü ve salı günü, Karadeniz'de rakımı bin 300 üzerinde olan yerlere kar yağacak. Çiftçiler tohumlarını eklemek için yağış bekliyorlar. Kasım ayı da kurak geçecek. Havanın açık olması akşam ve gecelerin soğuk olmasına neden oluyor." dedi.