Rusya'dan geliyor! İstanbul'da sıcaklık 9 dereceye düşecek, iki güne dikkat: Kar yağacak...
Hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Buna göre Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklık pazar gününden itibaren ülke gelinde 9 derece birden düşecek. Kuvvetli rüzgarla beraber sıcaklık 10 derecelerde hissedilecek. Uzmanlar kar yağacak bölgeleri ve tarihleri de açıkladı. İşte detaylar..
Sıcaklıklar bir düşüp bir yükselirken hava durumundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son tahminlere göre hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olması beklenirken hava sıcakları da pazar günü itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.
Pazar gününden itibaren havaların soğuyacağını söyleyen NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da Marmara'da Karadeniz'de Ege'de poyraz kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da Marmara'da 9-10 dereceye inecek. İzmir'de 16 derece civarında olacak. Ankara'da 14-15 civarında olacak." dedi.
İki günü işaret etti: Kar yağacak
Karadeniz Bölgesi'nde yağış var. Yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Karadeniz Bölgesi yağış alacak. Karadeniz, Artvin arasındaki kesim. Pazar günü ve salı günü, Karadeniz'de rakımı bin 300 üzerinde olan yerlere kar yağacak. Çiftçiler tohumlarını eklemek için yağış bekliyorlar. Kasım ayı da kurak geçecek. Havanın açık olması akşam ve gecelerin soğuk olmasına neden oluyor." dedi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.