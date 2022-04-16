Rusya'dan flaş yaptırım kararı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil 13 üst düzey yönetici
Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.Abone ol
Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.
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