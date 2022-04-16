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Rusya'dan flaş yaptırım kararı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil 13 üst düzey yönetici

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan flaş yaptırım kararı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil 13 üst düzey yönetici

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

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Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

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