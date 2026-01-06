BIST 12.024
DOLAR 43,03
EURO 50,33
ALTIN 6.219,18
HABER /  DÜNYA

Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’ya yönelik paylaştığı "Trump ile oyun oynama" mesajına, "Rusya ile oyun oynama" yanıtıyla karşılık verdi.

Abone ol

Medvedev, sosyal medya hesabından, Rus toplumundaki Ortodoks Hristiyanların Noel’ini kutladı.

Paylaşımında, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ni içeren bir fotoğrafa da yer veren Medvedev, fotoğrafın üzerinde İngilizce “Rusya ile oyun oynama” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı
İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı
Fenerbahçe Süper Kupa’da finalde
Fenerbahçe Süper Kupa’da finalde
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'den 4 vekil daha AK Parti'ye geçebilir
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'den 4 vekil daha AK Parti'ye geçebilir
Vedat Işıkhan'dan 'En düşük emekli aylığı' açıklaması
Vedat Işıkhan'dan 'En düşük emekli aylığı' açıklaması
Diyarbakır'da bir binanın kolonu patladı
Diyarbakır'da bir binanın kolonu patladı
Lübnan'da, İsrail'in ateşkesi 10 binden fazla ihlal ettiği tespit edildi
Lübnan'da, İsrail'in ateşkesi 10 binden fazla ihlal ettiği tespit edildi
Beykoz'da kamyon eve çarptı: 2 ölü
Beykoz'da kamyon eve çarptı: 2 ölü
Ela Rümeysa Cebeci yeniden ifade verdi
Ela Rümeysa Cebeci yeniden ifade verdi
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli