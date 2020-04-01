DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye korona virüsü yardımı

Rusya, korona virüs salgını nedeniyle ABD’ye askeri uçakla tıbbi malzeme ve maske gönderdi.

Korona virüs salgınının yayılması üzerine Rusya Amerika Birleşik Devletleri’ne askeri kargo uçağıyla yardım gönderiyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, tıbbi malzeme ve maskelerin bulunduğu en büyük kargo uçağı An-124 Ruslan'ı, korona virüs ile mücadele kapsamında ABD vatandaşlarının hayatını kurtarmak üzere ABD’ye gönderiyor" ifadeleri yer aldı.

Askeri kargo uçağı bu sabah Chkalovsky Havalimanın’dan ABD’ye gitmek üzere yola çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde korona virüsle mücadele konusunda işbirliği yapma kararı almıştı.
ABD’de toplam korona virüs vakasının 189 bin 150’ye hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4 bin 66’ya yükseldiği belirtildi.

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