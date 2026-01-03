BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan ABD'nin Venezuela saldırısına kınama

Rusya'dan ABD'nin Venezuela saldırısına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı saldırıyı "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek kınadı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin bu sabah Venezuela'ya karşı silahlı saldırı eyleminde bulunduğu hatırlatılarak, "Bu, son derece endişe verici ve kınanması gereken bir durum." ifadesi kullanıldı.

Bu tür eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahanelerin temelsiz olduğunun altı çizilen açıklamada, ideolojik düşmanlığın iş odaklı pragmatizm ve güvene dayalı, öngörülebilir ilişkiler kurma isteğinin önüne geçtiğine işaret edildi.

Mevcut durumda, her şeyden önce daha fazla gerilimin tırmanmasını önlemek gerektiği ve diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmaya odaklanmanın çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Birbirlerine karşı suçlamaları olan tüm ortakların, sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda onları desteklemeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Latin Amerika'nın bir barış bölgesi olarak kalmaya devam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Venezuela'ya, yıkıcı olmayan, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir. Venezuela halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı yönetimin izlediği yolu desteklediğimizi yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Rusya'nın, Venezuela yetkililerinin ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil olarak toplanması çağrısına destek verdiği bildirilen açıklamada, Venezuela'daki Rus Büyükelçiliğinin normal şekilde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İzmir'de kömürlükte bıçaklanarak öldürülen kadının katili oğlu çıktı nedeni belli oldu
İzmir'de kömürlükte bıçaklanarak öldürülen kadının katili oğlu çıktı nedeni belli oldu
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın yeni adresi belli oldu
ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı
ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı
Fenerbahçe Beko, Gabonlu basketbolcu Chris Silva'yı transfer etti
Fenerbahçe Beko, Gabonlu basketbolcu Chris Silva'yı transfer etti
Venezuela'ya saldırı! ABD Başkanı Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır
Venezuela'ya saldırı! ABD Başkanı Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır
Sultanbeyli'de boya imalathanesinde yangın
Sultanbeyli'de boya imalathanesinde yangın
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı
ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı
Çocuğunuzun yatağındaki tehlikenin farkında mısınız? Ev tozu akarına dikkat
Çocuğunuzun yatağındaki tehlikenin farkında mısınız? Ev tozu akarına dikkat
Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı
Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı
Avukat Serkan Toper'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Avukat Serkan Toper'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret