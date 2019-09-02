Rusya’da yürek dağlayan tatbikat! Bebeğini boğarak öldürdü bir daha acıkmayacak dedi
Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yaşayan 2 çocuk annesi Yuliya Habirova (28), polisi arayarak bir yaşındaki erkek bebeğinin kaybolduğunu söyledi. Fakat bebeğin kendisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Rusya’da bir yaşındaki bebeğini öldürerek gömen anneye, olay yerinde korkunç tatbikat yaptırıldı.
Anne bebeğini iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti, “Ona yemek alacak param yoktu. Artık bir daha hiç aç olmayacağını söyledim” dedi.
“Açlık çektiği için öldürdüm"
Hemen harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheli buldukları anneyi sorguya çekti. Bunun üzerine Habirova, çocuğunu ‘açlık çektiği için’ iple boğarak öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Annenin gösterdiği yeri kazan ekipler, bebeğin battaniyeye sarılmış cesedine ulaştı.
“Yemek alacak param yoktu”
Polis eşliğinde olay yerinde yapılan tatbikatta hıçkırıklara boğulan anne, “Bir daha hiç olmaması için, bir daha ağlamaması için yaptım. Ona yemek alacak param yoktu” dedi.
Rus medyası, kadının eşinin bir süre önce evi terk ettiğini, kadının oğlu ile yaşamakta olduğunu yazdı.