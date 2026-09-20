Rusya’da parlamento seçiminin son gününde Moskova’ya İHA saldırısı: 2 ölü

Rusya’da Devlet Duması’nın yeni üyelerinin belirlenmesi amacıyla 18 Eylül Cuma günü başlayan üç günlük seçim sürecinde son güne girildi.

Yaklaşık 111 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimde, bu sayının yaklaşık 1,8 milyonunu yurt dışında kayıtlı seçmenlerin oluşturduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022’de başlayan savaşın ardından gerçekleştirilen ilk Devlet Duması seçiminde oy verme işlemleri son gün devam ederken, Moskova ve çevresi geniş çaplı İHA saldırısının hedefi oldu.

MOSKOVA VE ÇEVRESİ HEDEF ALINDI

Ukrayna güçleri tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus yetkililer ayrıca Moskova’daki petrol rafinerisinin de saldırının hedeflerinden biri olduğunu açıkladı. Söz konusu rafinerinin daha önce de saldırıya uğradığı belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırı sırasında İHA’lardan birinin bir konut binasına isabet ettiğini ancak olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

SOBYANİN: 450 İHA MOSKOVA’YA YAKLAŞIYORDU

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırının boyutuna ilişkin yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin çok sayıda İHA’yı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Sobyanin, şu ifadeleri kullandı:

"Düşmanın şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı püskürtüldü. Dünden bu yana tüm cephelerde bin 600’den fazla İHA düşürüldü. Bunların 450’si Moskova’ya yaklaşıyordu"

Sobyanin, İHA'lardan birinin konut binasına isabet ettiğini ancak bu olayda can kaybı olmadığını söyledi.