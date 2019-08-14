Rusya'da olay olan adam hayalindeki cipi kartonla yaptı üstüne bir de trafiğe çıktı

Ülkede sosyal medya kullanıcıları arasında olay olan İlya Molodtsov ismindeki bir kişi hayalindeki Mercedes marka cipin benzerini kartonla yapıp, bisikletinin üzerine oturttu. Ondan sonra trafiğe çıkan şahıs ortaya renkli görüntüler çıkardı. İlya Molodtsov yaptığı ilginç hareketiyle Rusya'da günün adamı olmayı başardı. İşte o cipten ilginç kareler;