Rusya'da olay olan adam hayalindeki cipi kartonla yaptı üstüne bir de trafiğe çıktı
Rusya'da gündem olan çılgın adam hayalindeki cipi sürmenin ilginç bir yolunu buldu.
Ülkede sosyal medya kullanıcıları arasında olay olan İlya Molodtsov ismindeki bir kişi hayalindeki Mercedes marka cipin benzerini kartonla yapıp, bisikletinin üzerine oturttu. Ondan sonra trafiğe çıkan şahıs ortaya renkli görüntüler çıkardı. İlya Molodtsov yaptığı ilginç hareketiyle Rusya'da günün adamı olmayı başardı. İşte o cipten ilginç kareler;
17
Bisiklet sürerken sanki cip sürüyormuş gibi gözüken Molodtsov, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
27
Nijniy Novgorod şehrinde yaşayan Molodtsov, hayalindeki cipe bütçesi ölçeğinde kavuşmak için ilginç bir yöntem buldu.
37
Mercedes’in cip modeli G serisini kartondan yapan Molodtsov, boyadığı kartonunu bisikletinin üzerine oturtarak, bisikletin cip gibi görünmesini sağladı.
47