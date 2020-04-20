Rusya’da koronavirüs bulaşan sayısı artıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Salgın konusunda ülkedeki durumun hala zor olduğunu belirten Putin, "Ne yazık ki, salgın hala devam ediyor. Başta Moskova olmak üzere Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor" dedi.
Putin, Rusya’nın diğer bütün bölgelerine de salgının nüfuz ettiğine dikkat çekerek, "Önleyici tedbirler sayesinde bu süreci yavaşlatmayı başardık ancak ne yazık ki virüs federasyonun 85 bölgesinde de görüldü" diye konuştu.
Rusya’daki vakalara ilişkin verilerin diğer ülkelerle karşılaştırılması durumunda Kovid-19 ile mücadelenin ilk etabında, salgının yayılmasının yavaşlatılmasında başarıya ulaşıldığını vurgulayan Putin, "Ancak bu bizi hiçbir şekilde rahatlatmasın. Uzmanların da dediği gibi, hastalığın zirve noktası hala önümüzde" ifadesini kullandı.