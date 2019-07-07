Rusya'da herkes metroya yalın ayak binmeye başladı! Sebebi ise...

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, aralarında Moskova ve Novosibirsk gibi şehirlerin de yer aldığı çok sayıda Rus kentinde bazı yolcular yalın ayak metro seyahatini tercih ediyor.

'Yalın ayaklı' olarak adlandırılan bu akımın takipçileri, şehirde gün boyu yalın ayak yürüme çağrısında bulunuyor.