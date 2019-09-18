Rusya'da genç kız duşta feci şekilde hayatını kaybetti
RUSYA 'nın Kirovo-Chepetsk kentinde yaşayan 26 yaşındaki Evgenia Shulyatyeva tek başına yaşadığı dairesinde feci şekilde hayatını kaybetti.
26 yaşındaki genç kız tek yaşadığı telefonuyla birlikte duş almak için banyoya girdi. Bu sıradaki telefonunu şarj etmek için prize takan genç kız birazdan olacaklardan habersizdi. Dakikalar içinde Rusya'da büyük yankı uyandıran bir feci son gerçekleşti.
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Genç kızın telefonu ıslak zeminde kayıp suya düştü ve elektrik akımına kapılan Evgenia Shulyatyeva yaşamını yitirdi.
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Shulyatyeva'nın cansız bedenini dairesine gelen annesi Vera buldu.
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Ölümün duyulmasıyla genç kızın arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu, sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı.
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