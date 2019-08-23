Rusya'da elektrik teknisyeni kapıldığı 6 bin volt akımdan yaralı kurtuldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rusya'da elektrik teknisyeni kapıldığı 6 bin volt akımdan yaralı kurtuldu

Rusya’da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik çarptı. 34 yaşındaki teknisyenin vücudunun büyük oranda yandığı belirtildi.

Rusya'da elektrik teknisyeni kapıldığı 6 bin volt akımdan yaralı kurtuldu - Sayfa 1

Rusya’nın Murmansk şehrinin Kavdorsky bölgesinde, 10 Temmuz’da, meydana gelen olayda; elektrik teknisyenini, onarım yaptığı sırada 6 bin volt elektrik çarptı.

16
Rusya'da elektrik teknisyeni kapıldığı 6 bin volt akımdan yaralı kurtuldu - Sayfa 2

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elektrik arızası sonucu aniden küçük çaplı bir yangının teknisyeni yuttuğu görüldü.

26
Rusya'da elektrik teknisyeni kapıldığı 6 bin volt akımdan yaralı kurtuldu - Sayfa 3

Hastaneye kaldırılan teknisyenin vücudunun yüzde 60’ında ikinci dereceden yanıklar oluştu.

36
Rusya'da elektrik teknisyeni kapıldığı 6 bin volt akımdan yaralı kurtuldu - Sayfa 4

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair cezai soruşturma başlattı.

46