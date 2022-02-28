BIST 1.946
DOLAR 13,84
EURO 15,58
ALTIN 848,52
HABER /  EKONOMİ

Rusya'da ekonomik kriz çanları çaldı! Putin acil toplantı istedi

Rusya'da ekonomik kriz çanları çaldı! Putin acil toplantı istedi

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası bir çok ülkeden gelen ağır yaptırımlar Rusya ekonomisini pahalıya mal oluyor. Rus Rublesi yüzde 30 değer kaybederken ülkede döviz büroları açılmadı. Rusya ekonomisindeki kötü gidişat sonrası Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla acil olarak toplandı.

Abone ol

UKRAYNA'ya başlattığı saldırı sonrası yaptırım kararlarıyla Rusya ekonomisi ağır yara almaya başladı. Rubledeki yüzde 30'luk sert değer kaybı sonrası Rusya Merkez Bankası faizleri yüzde 9,5 puandan 20 puana çıkarmak zorunda kaldı. Ülkenin en büyük bankası olan Sberbank, yatırım hesaplarından para çekilmesini yasaklarken şirketlere ellerinde bulundurdukları dövizlerin yüzde 80'ini bozdurma zorunluluğu getirildi. Döviz bürolarının açılmadığı Rusya'da SWIFT yasağından dolayı halk ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Putin faiz oranının bu seviyede kalması talimatını verdi
Ekonomideki bu kötü gidişat sonrası harekete geçen Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil bir toplantıyla ekonomi yönetimini toplama kararı aldı. Ekonomi kurmaylarını toplayan Putin'in toplantı masasının diğer ucuna oturduğu ve kritik toplantıya başkanlık ettiği görüldü. Bürokratların düşünceli ve gergin anları fotoğraflara da yansıdı.

Toplantının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, faiz oranlarının yüzde 20 düzeyine çıkarıldığını hatırlattı. Peskov, "Ekonomik meselelerle ilgili toplantıda Başkan Putin, yüzde 20'ye çıkarılan faiz oranının bu seviyede kalması talimatını verdi" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Batur Bey kimdir tarihte nasıl öldü Büyük Selçuklu Batur Bey kim oynnuyor?
Batur Bey kimdir tarihte nasıl öldü Büyük Selçuklu Batur Bey kim oynnuyor?
Binance'den kritik Rusya açıklaması! SWIFT'i kriptoyla mı delecekler?
Binance'den kritik Rusya açıklaması! SWIFT'i kriptoyla mı delecekler?
Romen Diyojen nasıl öldü tarihte ne zaman öldü Romen Diyojen mezarı nerede?
Romen Diyojen nasıl öldü tarihte ne zaman öldü Romen Diyojen mezarı nerede?
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Emekli ABD'li albaydan Ukrayna konusunda Türkiye'yi hedef alan Firari FETÖ'cüye: Bu mankafaya inanmayın
Emekli ABD'li albaydan Ukrayna konusunda Türkiye'yi hedef alan Firari FETÖ'cüye: Bu mankafaya inanmayın
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası doğal gazda tüm gözler Türkiye seçeneğinde!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası doğal gazda tüm gözler Türkiye seçeneğinde!
Azerbaycan savaş uçakları Rusya tarafından Ukrayna'da vuruldu
Azerbaycan savaş uçakları Rusya tarafından Ukrayna'da vuruldu
Ukrayna'da son durum! Rusya'nın saldırdığı Harkov'dan çok kötü haberler geliyor
Ukrayna'da son durum! Rusya'nın saldırdığı Harkov'dan çok kötü haberler geliyor
Rus askerleri zorlayan görüntüler! Ukrayna'da sivil halk tankların önüne dizildi
Rus askerleri zorlayan görüntüler! Ukrayna'da sivil halk tankların önüne dizildi
Ukrayna Kiev'de sokağa çıkma yasağı bitti! Halk sığınaklardan çıktı: Marketlere akın ettiler
Ukrayna Kiev'de sokağa çıkma yasağı bitti! Halk sığınaklardan çıktı: Marketlere akın ettiler