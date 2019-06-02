Rusya'da Color Run festivalinden rengarenk görüntüler
Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Olimpiyat Kompleksi'nde ''Color Run'' adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi. Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti. Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu.
Rusya'nın başkenti Moskova, rengarenk bir festivale ev sahipliği yaptı.
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Rusya'nın başkentinde Moskova'da çok farklı, ama bir o kadar da renkli bir festival düzenlendi. Festivalde ortaya güzel görüntüler çıktı.
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Binlerce kişi katıldı
Moskova'da Luzhniki Olimpiyat Kompleksi'nde düzenlenen yarışmaya, binlerce kişi katıldı. Yarışmacılar, 'Color Run' adıyla 5 kilometrelik maratonu koştu.
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