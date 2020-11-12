Rusya'da bulunmuştu yeryüzünde eşi benzeri yok! İsviçre'de rekor fiyata satıldı

Rusya'da bulunan ve nadir bir şekilde pembe/mor görünüme sahip olan bir elmas 26,6 milyon dolara satıldı. İsviçre'de alıcı bulan 14,8 karatlık "Gülün Ruhu" adlı taş, satılan en büyük pembe elmas oldu. Pembe elmasların yüzde 99'u 10 karatın altında büyüklüklerde oluyor.