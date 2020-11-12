Rusya'da bulunmuştu yeryüzünde eşi benzeri yok! İsviçre'de rekor fiyata satıldı
Üç yıl önce Rusya'da bulunan elmasın, pembe renginin yanı sıra kusursuz iç yapısının da rekor fiyata ulaşmasında etkili olduğu belirtiliyor.
Rusya'da bulunan ve nadir bir şekilde pembe/mor görünüme sahip olan bir elmas 26,6 milyon dolara satıldı. İsviçre'de alıcı bulan 14,8 karatlık "Gülün Ruhu" adlı taş, satılan en büyük pembe elmas oldu. Pembe elmasların yüzde 99'u 10 karatın altında büyüklüklerde oluyor.
Elmasın pembe renginin yanı sıra kusursuz iç yapısının da bu rekor fiyata ulaşılmasında etkili olduğu belirtiliyor. Elmas 2017'de Rusya'da bulunmuştu.
Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan pembe elmas ise 59 karatlık CTF Pembe Yıldız adlı taş. Bu elmas 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.
Rekor kıran renkli taşlar
Mayıs 2016: Oppenheimer Mavisi adlı büyük bir elmas 50,6 milyon dolara satıldı. 14,62 karatlık taş, Cenevre'de 20 dakika süren telefon üzerinden açık artırma ile sahibini buldu. Taşın alıcısı bilinmiyor.