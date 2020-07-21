Rusya'da bir kadın çalıların arasında ilişkiye giren çifti sopayla dövdü
RUSYA'da çalıların arasında cinsel ilişkiye giren çift, bir kadının sopalı saldırısına uğradı. Yaşlı kadın, kendisini fark etmelerine rağmen durmayan çifti sopayla dövdü. O anlar kameralara yansıdı.
Rusya'nın Güney yarısında bulunan Stavropol Krai şehrinde genç bir çift gündüz saatlerinde, bir süre yol kenarında bulunan çalılıkların arasına girip cinsel ilişkiye girdi.
15
İlişkiye giren çiftin komşusu olduğu belirtilen yaşlı bir kadın, çiftin ilişkiye girdiğini görünce eline aldığı sopa ile çiftin çıplak kalçalarına vurarak çifti uyardı.
25
Görgü tanıkları, ismi Lady Irina olan yaşlı kadının çiftin ilişkiye girdiğini görünce eline sopa alıp çiftin yanına gittiğini, erkeğin kadını görmesine rağmen, hiç bir şey olmamış gibi ilişkiye devam ettiğini bunun üzerine yaşlı kadının erkeğin çıplak kalçasına sopa ile vurmaya başladığını söylediler.
35
Erkek aldığı sopa darbeleri ile kadının üzerinden kalkınca yaşlı kadın bu defa kadına da üstü üste vurdu.
45