Rusya'da bir kadın çalıların arasında ilişkiye giren çifti sopayla dövdü

Görgü tanıkları, ismi Lady Irina olan yaşlı kadının çiftin ilişkiye girdiğini görünce eline sopa alıp çiftin yanına gittiğini, erkeğin kadını görmesine rağmen, hiç bir şey olmamış gibi ilişkiye devam ettiğini bunun üzerine yaşlı kadının erkeğin çıplak kalçasına sopa ile vurmaya başladığını söylediler.