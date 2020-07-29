Rusya'da bıçakla tehdit edip bavula soktu sonrası ezber bozdu

Novosibirsk kentinde eski bir Rus askeri Yaroslav Fokin (35), 2019 yılı Haziran ayında eski eşi gümüş madalyalı sporcu eşi Elena Rukhlyada’yı evine gelerek bıçakla tehdit etti ve mavi bir spor çantasına koydu. Forkin, genç kadını ormana kadar götürdü ardından inanılır gibi değil ama bir buket çiçek vererek serbest bıraktı. Geçen yıl yaşanan olayı sporcu kadın Rus medyasıyla paylaştı.