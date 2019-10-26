Rusya uydu fotoğrafları paylaşarak ABD'yi petrol kaçakçılığıyla suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye topraklarındaki tüm petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının, DEAŞ'a ya da DEAŞ'a karşı savaşan ABD birliklerine değil, tamamen Suriye'ye ait olduğu belirterek, şunları söyledi: Ne uluslararası hukukta, ne de ABD hukukunda Suriye'nin yeraltı kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından koruma ve savunma gibi belirtilen meşru bir görev yok.