Rusya uydu fotoğrafları paylaşarak ABD'yi petrol kaçakçılığıyla suçladı
ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in 'DEAŞ'ın petrol sahalarına erişimini önlemek için' bazı ABD birliklerinin Suriye'de kalması gerektiği açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise bazı uydu fotoğrafları paylaşarak ABD'nin petrol kaçakçılığı yaptığını savundu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye topraklarındaki tüm petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının, DEAŞ'a ya da DEAŞ'a karşı savaşan ABD birliklerine değil, tamamen Suriye'ye ait olduğu belirterek, şunları söyledi: Ne uluslararası hukukta, ne de ABD hukukunda Suriye'nin yeraltı kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından koruma ve savunma gibi belirtilen meşru bir görev yok.
ABD birlikleri için böyle bir görev yok ve asla olmayacak. Bu nedenle, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirerek ve buraların silahlı kontrolünü sağlayarak ABD’nin şu anda yaptığı şey kısaca uluslararası bir devlet soygunculuğu.
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: ABD'nin Suriye'deki yasadışı faaliyetinin altındaki gerçek nedeninin Washington'un öne sürdüğü özgürlük ve terörizm karşıtı sloganlardan çok daha uzakta yattığı belirtildi.
Paylaşılan görüntülerde, Fırat'ın doğusundaki Suriye petrolünün DEAŞ'ın yenilmesinden öncesi ve sonrasının yer aldığı açıklanarak, çıkarılan petrolün yakıt tanklarıyla ABD birliklerinin koruması altında Suriye’nin dışına çıkarıldığı belirtildi.