BIST 12.088
DOLAR 43,14
EURO 50,29
ALTIN 6.208,04
HABER /  DÜNYA

Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık'ta Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Hedefler arasında terör saldırısında kullanılan İHA'ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksini destekleyen enerji altyapısı yer alıyordu. Suçlu Ukrayna rejiminin hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da saldırı girişimi konusunda Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktararak, "Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net şekilde ifade edilmiştir." demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde kullanılan Ukrayna insansız hava aracına dair elde edilen teknik bulguların ABD'li yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Venezuela'da çok sayıda tutuklu tahliye edildi
Venezuela'da çok sayıda tutuklu tahliye edildi
ABD Başkanı Trump, İran'daki gösterilere ilişkin video paylaştı
ABD Başkanı Trump, İran'daki gösterilere ilişkin video paylaştı
İstanbul'da altın ticaretinde usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da altın ticaretinde usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
İzmir'de öğrencilere ev temizleten öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İzmir'de öğrencilere ev temizleten öğretmen görevden uzaklaştırıldı
YPG Halep'te sıkıştı devreye ABD Suriye temsilcisi Tom Barrack girdi
YPG Halep'te sıkıştı devreye ABD Suriye temsilcisi Tom Barrack girdi
Yumaklı'dan Ankara'da 'su kesintisi' iddialarına net yanıt
Yumaklı'dan Ankara'da 'su kesintisi' iddialarına net yanıt
Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'ten çıkması için tanıdığı süre doldu
Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'ten çıkması için tanıdığı süre doldu
Altın kaçakçılığında yeni operasyon! 7 şirkette arama 4 suçlama yöneltildi
Altın kaçakçılığında yeni operasyon! 7 şirkette arama 4 suçlama yöneltildi
21 ilde "Casperlar" suç örgütüne operasyon! 96 şüpheli yakalandı
21 ilde "Casperlar" suç örgütüne operasyon! 96 şüpheli yakalandı
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik
Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez: "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız"
Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez: "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız"
Destici Türkiye için en büyük tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur
Destici Türkiye için en büyük tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur