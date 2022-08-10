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Rusya Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesini vurdu okul dahil pek çok bina yıkıldı! 23 ölü var

İhlas Haber Ajansı
Rusya Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesini vurdu okul dahil pek çok bina yıkıldı! 23 ölü var

Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinin çeşitli noktalarını hedef alması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rusya Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesini vurdu okul dahil pek çok bina yıkıldı! 23 ölü var

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki son saldırılarına ilişkin  Dnipropetrovsk Valisi Valentyn Reznichenko açıklama yaptı.

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Rusya Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesini vurdu okul dahil pek çok bina yıkıldı! 23 ölü var

Reznichenko şunları söyledi: "Nikopol kentinde, Rus ordusu tarafından 13 kişi öldürüldü ve 11 kişi yaralandı. Düşman, bölgeyi 2 kez Grad MLRS çok namlulu roketatarlar ile vurdu. Ayrıca 80 roketatar fırlatıldı. İnsanlar evlerinde uyurken, düşman kasıtlı ve sinsi bir saldırı gerçekleştirdi. Marhanets ve Myrove ateş altında. Marhanka'da 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesini vurdu okul dahil pek çok bina yıkıldı! 23 ölü var

Çok sayıda bina vuruldu
Kentteki çok sayıda binanın hedef alındığını da söyleyen Reznichenko, "20'den fazla apartman, bir idari hizmet merkezi, bir kültür merkezi, bir yurt, 2 okul, belediye meclis binası ve birçok yapı tahrip edildi.

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Rusya Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesini vurdu okul dahil pek çok bina yıkıldı! 23 ölü var

Elektrik hatları arızalı. Marhanets halkının çoğuna elektrik sağlanamıyor. Acil durum ekipleri çalışıyor" dedi.

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