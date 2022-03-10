Rusya Ukrayna zirvesi zor geçecek bakanların yüz ifadeleri, bileklik ve tespih olay

Rusya ve Ukrayna hükümetleri savaşın başladığı günden bu yana ilk kez bugün Antalya'da karşılıklı olarak masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleb Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bugün üçlü formatta bir araya geldi.