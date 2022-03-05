Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor Rus tümgeneral öldürüldü kritik kent kuşatma altında

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Belediye başkanı insani koridor için yardım istedi. Rus Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince öldürüldü. ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO'nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

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Rusya Ukrayna savaşı 10. gününe girdi. Bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev halkı Rus saldırısı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dün ilk Kez NATO'yı hedefe koyarak, "NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" dedi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu sosyal medya devi Facebook ve Twitter'a erişimin kısıtlandığını açıkladı. işte dakika dakika gelişmeler:

05.40 Meksika'dan Ukrayna'nın silah isteğine olumsuz yanıt

Ukrayna Parlamentosunun silah desteğine olumsuz yanıt veren Meksika, sadece insani yardımda bulunacağını bildirdi. Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün diplomasiden geçtiğini savunarak "Biz hiçbir yere silah göndermiyoruz, biz barışçılız. Vatandaşlara koruma ve insani yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

05.00 Zelenski'den NATO'ya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı." ifadelerini kullandı. "NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor." dedi.

04.50 Fransa BM'yi acil toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlenmişti. Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

03.20 Mariupol kuşatma altında

Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.

02.50 NATO'dan tatbikat

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO'nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

02.40 CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durduruyor

ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu

02.30 Pentagon: Odessaya askeri hareketlilik yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Karadeniz'den Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik bir harekata girişip girişmediğine yönelik soruya, "Bu sabah itibarıyla Karadeniz'de Odessa'ya yönelik bir saldırının an meselesi olduğunu gösterecek herhangi bir hareketlilik görmedik." yanıtını verdi.

Bunun, kısa süre içinde Odessa'ya yönelik herhangi bir harekatın başlamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Kirby, Herson'un batısına doğru karadan ilerleyen Rus güçlerinin kuzeydoğudan Odessa'ya saldırı düzenleme ihtimalinin de söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, Rusların tam olarak Odesa'ya nasıl bir harekat başlatacağını henüz bilmediklerini belirtti.

01.00 Rusya'dan Facebook ve Twitter'a yasak

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook ve Twitter’a erişim yasaklandı. Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.

00.30 Rus tümgeneral öldürüldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu. Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti. ABD medyası, 47 yaşındaki Rus General Sukhovetsky'nin Ukrayna savaşında Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük kaybı olduğunu yazdı. Rus basınında da generalin Ukrayna'daki 'özel operasyonlarda' öldüğü doğrulandı. Suriye'de de görev yapan Andrey Sukhovetsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu iddia edildi.

00.20 Harkiv şehri Rus ordusuna direniyor

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti. Terehov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin 72 saat içinde işgalcilere teslim edileceğine dair kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.