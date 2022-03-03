Rusya-Ukrayna savaşında 8. gün! Rusya sıkıyönetim ilan ediyor Kiev'de köprüler patlatılıyor

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının 8. gününde de çatışmalar sürüyor. Rusya, Kiev'i gece boşu bombalarken, Kiev'in ısıtma sistemleri hedef alındı. 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceği iddia edilirken, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 39 ülke Rusya'yı UCM'ye şikayet etti. Müzakerelerde ikinci oturum bugün yapılacak.

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Rusya-Ukrayna savaşı sekizinci gününde de devam ediyor. Ukrayna öldürdüğü Rus askeri sayısını 9 bin olarak duyururken Rusya'dan ilk kez rakam verdi 498 askerinin öldüğünü duyurdu. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi. Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için UCM'ye şikayette bulundu.

İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika haberleri:

09:15 Rus ordusunun hedefindeki Odesa'da alarm verildi



Rus ordusunun hedefindeki diğer liman kenti Odessa. Kent açıklarında Rus gemileri görüldü. Odessa, Rusya'nın çıkarmasına hazırlanıyor, halk siper kazıyor, bölgeden zaman zaman siren sesleri yükseliyor...

09:00 Kent toplama kampına dönüştü

Ayrılıkçı Donetsk bölgesinin sözde Savunma Bakanı Basurin, "Mariupol'da su ve elektrik konusunda büyük bir sorun var, kent Ukrayna ordusu yüzünden toplama kampına dönüştü" dedi.

Saat 09:00'da müzakerelerin yapılacağı salondan ilk fotoğraf geldi.

07:00 ABD: Rusya Ukrayna'daki askerlerini çeksin...

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus Hükümetine "Dökülen kan hemen durdurulsun, Ukrayna'dan askerler çekilsin" çağrısı yaptı.

06:15 Ukrayna ordusu Ruslar geçmesin diye köprüleri patlatıyor

Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ukraynalılar Kiev caddelerinde siper ve barikatlar kuruyor.

05:04 Kiev'e Rus saldırıları gece boyu devam etti

Rus saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alıyor. Kent geceyi patlama sesleri arasında geçirdi. Kiev tren istasyonu yakınlarında patlama meydana geldi. Kentin ısıtma sistemi hasar gördü. Kiev'in bazı bölümlerinde ısınmayla ilgili aksama yaşanabileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, önce düşen ama patlamamış bir seyir füzesinin infilak ettiğini açıkladı. Rus ordusu bombardımana ara vermedi. Kente yönelik saldırılar gece boyu devam etti.

04:00 İkinci tur müzakereler bugün yapılacak

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı. Medinskiy, Ukrayna'ya ateşkes için şartlarını bildirdiklerini söyledi.

03:40 AGİT parsoneli Rus bombardımanında hayatını kaybetti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli bir personelinin, Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı. Açıklamada, “Ölüm ve yaralanmalara neden olan sivil halkın yoğunlukta olduğu merkezlerin hedef alınmasını şiddetle kınıyor, Rusya Federasyonu'na çatışmaları derhal durdurma ve anlamlı bir diyaloga girme çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

02:26 Rusya 4 Mart'ta sıkıyönetim ilan edecek

Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi. İspanya Ukrayna'ya el bombası, makineli tüfek ve mermi göndereceğini açıkladı.

02:00 39 ülke Rusya'yı UCM'ye şikayet etti

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.