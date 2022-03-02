Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün! Ukrayna 'Yeni Türk SİHA'larımız geldi' dedi Lavrov'dan 3.Dünya Savaşı tehdidi geldi

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan Rusya, Ukrayna savaşının 7. gününde de çatışmalar sürüyor. Rusya-Ukrayna müzakere masasının bugün ikinci kez kurulacağı açıklanmıştı ancak son dakikada müzakerelerin ertelendiği iddia edildi. Rus kuvvetleri Kiev'de gece boyu bombardımana devam ederken çocuklar ve sivillerin ölümü de devam ediyor...

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde de devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü. Kiev'e ilerleyişlerini sürdüren Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk sığınaklarda bekliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, tarafların ikinci görüşmesi bugün yapılacak. Barış görüşmelerinin ilk turunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Kremlin yönetimi, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" açıklaması yaptı. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son gelişmeler ve Kiev'deki son durum.

13:01 Lavrov resti çekti: 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamasında "Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor" dedi. "Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir" diyen Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi. Lavrov yaptırımlara hazır olduklarını ancak sporculara ve sanatçılara yaptırımları beklemediklerini söyledi.

12:37 Rusya'dan müzakere açıklaması! Biz hazırız ama...

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın müzakereler için hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna heyetinin katılıp katılmayacağı net değil" denildi. Kremlin'den yapılan açıklamalar şöyle: "Rus heyeti bugün akşam saatlerine kadar bekleyecek, görüşmelere devam etmeye hazır olacak. Putin'e kamu desteği seviyesinin çok yüksek olduğunu biliyoruz."

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11:25 Müzakere masası bugün kurulamayacak

Rusya-Ukrayna müzakeresinin ikinci turunun bugün yapılması bekleniyordu ancak ertelendi. Rus TASS ajansına konuşan kaynak, "Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler iptal edilmedi, süreleri kaydırılıyor. Zamanı değişti. Yakında resmi bilgilendirme yapılacak" dedi. RİA ajansına konuşan kaynak ise, "Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler yapılacak ancak zamanı henüz belirlenmedi, 2 Mart akşamı olabilir" ifadelerini kullandı.

10:27 Zelensky: 6 günde 6 bin Rus askerini öldürdük

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelensky, "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi. 6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu. AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.

10:02 Ukrayna: Yeni Türk SİHA'ları Ukrayna'ya ulaştı savaşa başladı

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesine yeni bir grup Türkiye yapımı silahlı insansız hava aracının (SİHA) ulaştığını kaydetti. Reznikov Facebook’taki açıklamasında, “Ukrayna’ya yeni Bayraktar’lar geldi ve muharebe görevine başladılar” dedi. “Yeni Stinger’ler (ABD yapımı kızılötesi güdümlü karadan havaya füze sistemi) ve Javelin’ler de (ABD yapımı tanksavar füze sistemi) yakında Ukrayna’ya ulaşacak” diyen Ukrayna Savunma Bakanı, ‘Avrupa’nın kritik önemdeki silahları Ukrayna’ya tedarik etmeyi sürdüreceğini’ ifade etti.

09:20 Savaşın ortasında doğum yaptı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir hastane sığınağında doğum gerçekleşti. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

07:25 Rus birlikleri ilerlemeye başladı! Japonya elçiliğini kapattı

Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi. Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhav, "Rus birlikleri Herson'daki nehir limanını ve tren istasyonunu ele geçirdi" dedi.

07:00 ABD Rus uçaklarına hava sahasını kapattı, el koyacak

ABD Başkanı Joe Biden, "Putin Kiev'i kuşatabilir ama Ukrayna halkının gönlünü kazanamayacak. Putin yanlış hesaplar yaptı," deyip ABD hava sahasını bütün Rusya uçaklarına kapattığını açıkladı. Rus oligarkların peşine düşeceklerini belirten Biden, "Yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerini bulup el koyacağız" dedi.

06:40 10 bin dolardan fazla paranın Rusya'dan çıkışı yasaklandı

Rusya devlet medyası TASS'ın haberine göre, Putin, Rusların 10 bin dolardan fazla dövizle ülkeyi terk etmelerini yasaklayan kararnameyi imzaladı.

06:20 Boing, Rusya ile tüm ilişkilireni kesti

Ukrayna bir Rus çıkarma birliğinin Harkiv'e indiğini ve kentte çatışmaların yaşandığını duyurdu. ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Pazartesi günü Kiev’deki ofisini kapatan ve Moskova’daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, bugün de Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini duyurdu.

06:15 Belarus sınırdaki askeri varlığını 2 katına çıkarıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin büyüklüğünü iki katına çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı. Ülkesinin güvenlik konseyinde konuşan Lukaşenko “Üst düzeyde eğitilmiş birlikler Belarus’a karşı herhangi bir askeri operasyon yapılmasını engellemek için bölgeye gönderilecek” dedi.

01:05 Rus saldırısında 1'i çocuk 4 sivil öldü

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.