Rusya-Ukrayna savaşında 7. gün müzakere masası ikinci kez kuruluyor! Türk SİHA'ları vuruyor

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan Rusya, Ukrayna savaşının 7. gününde de çatışmalar sürüyor. Rusya-Ukrayna müzakere masası bugün ikinci kez kuruluyor... Rus kuvvetleri Kiev'de gece boyu bombardımana devam ederken çocuklar ve sivillerin ölümü de devam ediyor...

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde de devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü. Kiev'e ilerleyişlerini sürdüren Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk sığınaklarda bekliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, tarafların ikinci görüşmesi bugün yapılacak. Barış görüşmelerinin ilk turunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Kremlin yönetimi, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" açıklaması yaptı. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son gelişmeler ve Kiev'deki son durum.

10:27 Zelensky: 6 günde 6 bin Rus askerini öldürdük

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelensky, "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi. 6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu. AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.

10:02 Ukrayna: Daha fazla Türk SİHA'sı aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus Güçleri Herson'u tamamen kontrol altına aldı" açıklaması yaparken, Harkov Valisi, Rusya'nın saldırılarında 21 kişinin öldüğünü en az 112 kişinin de yaralandığı belirtti. Ukrayna Savunma Bakanı, "Daha fazla Türk İHA'sı aldık. Ukrayna yakında daha fazla Stınger ve Javelın füzeleri teslim alacak" açıklaması yaptı.

09:20 Savaşın ortasında doğum yaptı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir hastane sığınağında doğum gerçekleşti. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

07:25 Rus birlikleri ilerlemeye başladı! Japonya elçiliğini kapattı

Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi. Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhav, "Rus birlikleri Herson'daki nehir limanını ve tren istasyonunu ele geçirdi" dedi.

07:00 ABD Rus uçaklarına hava sahasını kapattı, el koyacak

ABD Başkanı Joe Biden, "Putin Kiev'i kuşatabilir ama Ukrayna halkının gönlünü kazanamayacak. Putin yanlış hesaplar yaptı," deyip ABD hava sahasını bütün Rusya uçaklarına kapattığını açıkladı. Rus oligarkların peşine düşeceklerini belirten Biden, "Yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerini bulup el koyacağız" dedi.

06:40 10 bin dolardan fazla paranın Rusya'dan çıkışı yasaklandı

Rusya devlet medyası TASS'ın haberine göre, Putin, Rusların 10 bin dolardan fazla dövizle ülkeyi terk etmelerini yasaklayan kararnameyi imzaladı.

06:20 Boing, Rusya ile tüm ilişkilireni kesti

Ukrayna bir Rus çıkarma birliğinin Harkiv'e indiğini ve kentte çatışmaların yaşandığını duyurdu. ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Pazartesi günü Kiev’deki ofisini kapatan ve Moskova’daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, bugün de Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini duyurdu.

06:15 Belarus sınırdaki askeri varlığını 2 katına çıkarıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin büyüklüğünü iki katına çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı. Ülkesinin güvenlik konseyinde konuşan Lukaşenko “Üst düzeyde eğitilmiş birlikler Belarus’a karşı herhangi bir askeri operasyon yapılmasını engellemek için bölgeye gönderilecek” dedi.

01:05 Rus saldırısında 1'i çocuk 4 sivil öldü

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.