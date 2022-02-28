Rusya-Ukrayna savaşında 5. gün! Bu fotoğraflar dünyayı ayağa kaldırdı 16 çocuk katledildi

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşta 5. güne girildi. Gece boyu Ukrayna'nın şehirlerinde bombardıman seslerinin ardı arkası kesilmedi. Kiev'de ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyanırken Ukrayna lideri Zelenski'den 'önümüzdeki 24 saat kritik' açıklaması geldi. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, Rus saldırılarının 16 çocuğun hayatına mal olduğunu duyurdu.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyanırken Ukrayna lideri Zelenski'den 'önümüzdeki 24 saat kritik' açıklaması geldi. Öte yandan Ukrayna'dan istediğini alamayan ve dünyanın yaptırımlarıyla bunalan Rusya'nın saldırıları giderek daha da gaddarlaşmaya başladı. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar...

Ukrayna savaşında öldürülen en genç kurbanlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Mariupol kentinden gelen yürek burkan fotoğraflar pek çok çocuğun bomba ve mermilerin hedefi olduğunu gözler önüne serdi. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, Rus saldırılarının 16 çocuğun hayatına mal olduğunu duyurdu. Rusya'nın saldırıları sonucu 16'sı çocuk 352 sivilin öldüğünü duyurdu. Bakanlık ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını duyurdu. Lyashko, Rus birliklerini sivilleri hedef aldıkları için 'terörist' olarak nitelendirdi.

09:50 Rusya Merkez Bankası'ndan şok faiz artışı

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı. Rusya Merkez Bankası, 10.50 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı. Rusya Maliye Bakanlığı, 28 Şubat'tan itibaren ihracatçılara tüm dış ticaret anlaşmaları kapsamında döviz kazançlarının % 80'inini satma zorunluluğu getirdi.

09:25 Putin'in ülkeye girişine yasak getirildi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sorumlu tutukları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

09:20 Donbas'ta genel seferberlik durumu kaldırıldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass bölgesinde ilan edilen genel seferberliğin müzakereler öncesi askıya alındığını duyurdu. Kiev'de 36 saattir süren sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bakkallar ve toplu taşıma 08:00'den itibaren açıldı. Metro trenleri normalden çok daha az sıklıkta çalışacak.

İŞTE O MASA: Rus basını, Rusya ile görüşecek Ukrayna heyetinin Belarus'a ulaştığını duyurup, müzekere masasının fotoğrafını yayınladı..

08:22 Fransa'dan yabancı savaşçılar yola çıktı

Ukrayna Basını, Fransa'dan yola çıkan yabancı lejyon savaşçılarının Ukrayna'ya inmesinin beklendiğini duyurdu.

08:13 Japonya'dan Putin'e yaptırım kararı

Uluslararası toplumdan Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurmaya karar verdiğini duyurdu.

08:03 AB Rus uçaklarına hava sahasını kapattı

Avrupa Birliği, Rusya'ya ait veya Rusya kontrolündeki tüm uçaklara hava sahasını kapatıyor. Russia Today ve Sputnik de Birlik ülkelerinde yasaklanacak.

07:34 Rus ekonomisi ve Ruble çöküyor

Rus ekonomisi, çok zor bir haftaya başlıyor. Ruble, pazartesi sabahı dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Cuma günü piyasalar kapanırken 1 dolar 83.64 Ruble ederken, pazartesi sabahı itibariyle bu miktar 119 dolara kadar ulaştı. Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.

07:10 Hava savunma sistemleri devreye girdi

Kiev'deki patlama sesleri Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde de devam ediyor. Ukrayna ait haber ajansı UNIAN, Kiev'de Lukyanovka hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

06:08 ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına 'terk edin' çağrısı

ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' çağrısı yapıldı.

6.06 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

05:50 Zelenski: Bu 24 saat hayati öneme sah ip



İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu; "Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi."

05:21 BM tarihinde 1982'den bu yana ilk kez yapıyor

Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 16 çocuk öldü. BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

04:20 Belarus askerleri Rusya için Ukrayna'ya girdi

Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

00:35 Ukrayna, Rusya'ya Adalet Divanı'nda dava açtı

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.