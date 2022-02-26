Rusya-Ukrayna savaşında 3. gün! Kiev'de büyük direniş sürüyor, ABD Zelensky'e 'kaçmayı' teklif etti

RUSYA Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 3'üncü gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor. Kiev'de Ukrayna güçleri büyük direniş gösterirken, ABD, Zelensky'e ülkeden çıkarmayı teklif etti ancak Ukrayna lideri reddetti. Rusya helikopteri, Ukrayna savaş uçaklarınca vuruldu...

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Ukrayna - Rusya savaşında 3'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı. Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı. Kiev'de büyük çatışmalar yaşanırken, ABD'li yetkililer Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Kiev'den ayrılması için yardım etmeyi teklif etti ancak reddedildiler. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

07:52 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisi vuruld u



Ukrayna açıklarında Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin Rusya tarafından füze ile vurulduğunu bildirdi. Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı kaydedildi.Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

06:50 ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: En yakın sğınakları bulun...

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyardı ve ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu. Büyükelçilik yaptığı açıklamada, "Ukrayna genelinde güvenlik durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve koşullar bir anda kötüleşebilir. ABD vatandaşları uyanık kalmalı ve en yakın sığınağın veya korunaklı alanının yerini bilmelidir" dedi.

04:50 ABD, Zelensky'e ülküden kaçımayı önerdi, reddedildi

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı. Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür etti.

03:45 Ukrayna, asker indirmeye çalışan Rus uçağını vurdu



Rusya'nın asker indirmeye çalıştığı Kiev'in 35 kilometre güneyindeki Vasylkiv kasabasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.

02:54 Ukrayna bir savaş uçağı ile helikopter vurdu

Ukrayna Genelkurmay'ı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı Rusya'ya ait bir helikopter ile Su-25 uçağının S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

02:30 Herson kentinde Rus askerleri Azerbaycanlı aileyi katletti

Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01:50 BMGK'da 'kınama' tasarısını Rusya veto etti, ABD çıldırdı

BM Güvenlik Konseyinde, Arnavutluk ve ABD'nin getirdiği "Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını, Rusya veto etti. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK’da Rusya’nın veto kararından sonra “Bu meseleyi, Rusya’nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul’a taşıyacağız ve dünya Rusya’yı sorumlu tutacak” dedi.