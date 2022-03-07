Rusya-Ukrayna savaşı 12. gününde! Çatışmalar sürüyor siviller ölmeye devam ediyor işte son durum

RUSYA-Ukrayna savaşının 12. gününde de sürerken Ukrayna, 'kıtlık' endişesiyle gıda ürünlerinin ihracatını askıya aldı. Buğday, et, yulaf ve şeker dahil gıda ürünleri ihraç edilmeyecek. Rusya, saat 10:00 itibariyle ateşkes ilan etti, birçok kentten tahliyeler gerçekleştirildi. Rusya, Lahey'de savaş suçundan yargılanmaya başladı.. Rusya son sözünü söyledi: "Taleplerimiz karşılanırsa operasyon anında durdurulur."

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Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin bugün Kiev merkeze saldıracağını açıkladı. Mariupol'de ateşkese rağmen tahliyeler yapılamadı, iki taraf da ateşkesi bozmakla birbirini suçladı. Rusya, son dakika açıklamasıyla saat 10:00'da ateşkes ian etti ve Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumı'dan insani koridorlar açıyor.

16:00 Avrupa Birilği'nden Ukrayna'nın üyeliği açıklaması

AB Konseyi Başkanı Michel, "Ukrayna'nın üyelik başvurusunu önümüzdeki günlerde tartışacağız" dedi.

15:30 Putin'den Avrupa Birliği'ne flaş çağrı geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Putin'in AB'yi insanları kurtarmaya gerçek bir katkıda bulunmaya ve Kiev'i hukuka uymaya zorlamaya çağırdığı belirtildi. Mikolayiv Valisi, "Ukrayna ordusu bölgedeki havalimanını geri aldı" dedi.

14:54 Rusya 'Bu şartlar karşılanırsa operasyon anında durur

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Taleplerimiz karşılanırsa operasyon anında durdurulur. Ukrayna Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etmeli, Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devlet olarak tanımalı. Ukrayna'nın silahlardan arındırılması sürecini tamamlayacağız" dedi.

14:18 Antalya'da Rusya-Ukrayna zirvesi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının Antalya'da buluşma teklifinin kabul edildiğini duyurdu. Üçlü formatta görüşmenin Perşembe günü yapılacağını açıklayan Çavuşoğlu "İki tarafı bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik" dedi.

14:10 Rusya 'dost olmayan ülkeler' listesi yayınladı

Rusya, Moskova'ya dost olmayan ülkelerin listesini resmen onayladı. Listede Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkelerin yanı sıra ABD ve Ukrayna var. Ayrıca, tüm Birleşik Krallık, Kanada, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da listede.

13:50 Zelenski Kiev'de mi yoksa ayrıldı mı? İşte cevabı

Ukrayna lideri Zelenski'nin Kiev'den ayrıldığı iddia edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başdanışmanı Podolyak, 'Volodimir Zelensky Kiev'den kesinlikle ayrılmayacak. Savaştan korkmuyor" açıklaması yaptı.

13:30 Korkunç iddia: Sivillerin tahliye edileceği yol mayınlı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi operasyonlar direktörü Dominik Stillhart, "Mariupol'den sivillerin tahliyesi için izin verilen yol mayınlı" açıklaması yaptı... Rus heyetini, taşıyan uçak Belarus'ta 3. tur müzakerelerin yapılacağı Brest kentine indi. Rusya heyetinde yine aynı isimler var.

13:10 Müzakereler için saat 15:00 bekleniyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Mariupol "Kahraman Şehir" unvanına layık görüldü. Rus basını, Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin saat 15.00'te başlamasının planlandığını aktardı.

12:33 Zelenski'den yeni açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bayrağımızda kan yok. Siyah noktalar, gamalı haçlar yok ve asla olmayacak. Ukrayna bayrağı topraktır. Huzurlu, bereketli, altın ve tanksız, bu gökyüzü huzurlu, berrak, mavi ve roketsizdi ve öyle olacak. Ukrayna'nın direnişi Avrupa'nın geleceğini belirleyecek" dedi. Zelenski, Rusya'ya karşı yeni yaptırımla istedi. Rusya'ya ithalat ve ihracat boykotu uygulanmasını, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulundu.

12:32 Alternatif rotalar açıklandı

Ukrayna sivillerin tahliyesi için alternatif rotalar açıkladı.

- Buça, Borodyanka, İrpin Dimer ve Ivankov'dan Kiev'e, ardından demiryolu hattı ile Lviv'e hareket

- Mariupol'den - Zaporijya'ya

- Volnovaha'dan - Pokrovsk'a

- Sumı'dan- Poltava'ya;

- İzyum'dan - Lozovaya'ya;

- Balakliya'dan - Pervomayskoye kentine

- Harkov'dan - trenle Lviv ve Ivano-Frankivsk'e.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Halkımız uçaklarla Belarus'a oradan da Rusya'ya gitmeyecek. Umarım Fransa Cumhurbaşkanı Macron isminin ve samimi çabalarının, Rusya tarafından kullanıldığını anlar" denildi.

12:23 Düşman, sivilleri kasten öldürüyor

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Kiev yakınlarında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Düşman ayrı bir öfkeyle Buça, Gostomel, Vorzel, İrpin'i yok ediyor. Sivilleri kasıtlı olarak öldürüyor" açıklamasında bulundu.

11:53 Rusya'nın savaş suçu davası Lahey'de başlıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın devletimize karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulması için Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığımız davanın ilk duruşması bugün Lahey'de başlıyor" bilgisini paylaştı.

11:33 Rusya: Ukrayna'ya ait 4 helikopter düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da toplam 2.396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Rusya Poltava bölgesinde üç Su-27, Gostomel bölgesinde bir Su-25 ve Makarov bölgesinde iki Mi-24 helikopteri düşürdü.

11:12 Şimdiye kadar 11 bin Rus askeri öldürdük

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun kayıplarını bildirerek "11 bin personel, 290 tank, 999 zırhlı savaş aracı, 46 uçak, 68 helikopter" ifadelerini kullandı.

10:44 Türkiye'den 'ateşkes' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın Rusya-Ukrayna arasındaki geçici ateşkese ilişkin "Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

10:40 Odesa açıklarında Rus savaş gemisi batırıldı

Ukrayna, Karadeniz’de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini iddia etti. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi. Bratçuk, “Bir düşman gemisi daha eksildi.” ifadesini kullandı.

10:05 Ukrayna: Rusya'ya nükleer sürpriz yapacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkeye silah ve mühimmat tedariki konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyleyerek Rusya'ya "sürpriz" sözü verdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak, "Heyet üyelerimiz Rusya ile müzakerelerde "ortak pozisyonlar/tutumlar" üzerinde anlaşmaya varılana kadar teklif sunmayacak" dedi.

09:44 Hiçbir otobüse binmeyin, tahliye için anlaşamadık

Sumi bölge yönetimi tahliye konusunda anlaşmaya varılmadığını belirterek, halkı hiçbir otobüse binmemeleri konusunda uyardı.

Harkov'dan tahliye olmayı bekleyen ukraynalıların bekleyişi sürüyor.

08:32 Müzükerelerin üçüncü turunun yeri belli oldu

Rus Basınında yer alan haberlere göre Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu bugün Belarus'ta yapılacak. Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde tekrar bir araya gelecek olan heyetlerin görüşmeye öğleden sonra başlamayı planlıyorlar.

08:20 Rusya saat 10:00 itibariyle ateşkes ilan etti



Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Macron'un Putin'e talebi üzerine Rus birlikleri saat 10.00'dan itibaren sessizlik rejimi (ateşkes) ilan ediyor ve Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumı'dan insani koridorlar açıyor.

08:14 Güney Kora'den Rusya ve Belarus'a seyahat yasaığı

Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu. Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

07:30 Ukrayna, gıda ihracatına son verdi! Kıtlık olasilir

Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

06:14 Avrupa'dan Rus gazı kararı: Almayacağız

Danimarka Başbakanı Matt Frederiksen, ülkenin önde gelen partilerinin Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rus doğalgazını almama konusunda anlaştıklarını söyledi. Frederiksen "Tarihi zamanlar, tarihi kararlar gerektirir" dedi.

02:00 Zelenski: Hiçbir şeyi affetmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.