Rusya-Ukrayna müzakeresinde ilk istek! Ukrayna 'hemen çıkın' dedi Ruslar ne cevap verdi?

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısında 5. gün de çatışmalar sürerken, Belarus'ta müzakere masası kuruldu. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta bugün bir araya gelecek. Görüşmelerde ön şart sunulmazken, Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Müzekere başladı... İşte UKrayna'nın talebi...

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Rusya'nın Ukrayna saldırısı 5. gününde de sürerken müzakere seçeneği masaya geliyor. Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurdu. Bearus, müzakerenin yapılacağı masanın fotoğraflarını paylaştı.

Ardından iki ülke temsilcileri Belarus'ta bir araya geldi. Müzakerelerde açılışı Belarus Dışişleri Bakanı yaptı. Makei "Lukashenko, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin tüm kriz sorunlarına çözüm bulabileceğini umuyor" dedi.

Ukrayna tarafı müzakerede ne istedi?

Müzakerelere ilişkin ilk açıklama Ukrayna cephesinden geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Kırım ve Donbas dahil tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettik" açıklaması yaptı.

Müzakere başladı, masada neler var?

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakere masasında görüşmeye başladı, dünyanın gözü buraya çevrildi. Ukrayna'nın heyetinde savunma bakanı yer alırken, Rus heyetinde savunma bakan yardımcısı yer alıyor. Rusya'nın heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Ukrayna basını, müzakerelerin kilit konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtiyor.

Rusya anlaşmaya istekli

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Ukrayna heyetindeki isimler açıklandı

Rusya ile pazarlık masasına oturacak heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor

Ön koşulsuz müzakere için anlaşmaya varıldı

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Zelenskiy'in ofisi: Müzakerelerde ateşkes sağlanmasını ve Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep edeceğiz

İşte müzakere masası



Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı.

Zelenski, "Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

Rus heyeti Belarus'ta

Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı. Görüşme için aralarında İstanbul'un da olduğu farklı lokasyonlar öneren Zelenski hükümeti Rusya'nın talebini kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Kiev'e saat 15.00'e kadar süre tanındığını ancak cevabın daha geç geldiğini söyledi.

İki ülkeden heyetler Gomel bölgesinde bir araya gelecek.