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Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ikinci tur: Görüşmeler başladı

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ikinci tur: Görüşmeler başladı

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek olan müzakerelerin ikinci turu için, Ukrayna ve Rus heyetlerinin Brest'te başladığı açıklandı.

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Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri bugün Polonya'nın sınır şehri Brest'te gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin birkaç saat içinde başlayacağı ifade edildi.

Görüşmeler başladı
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirilen müzakerelerde, ana gündemin öncelikli ateşkes ve insani yardım koridoru oluşturma olduğu belirtildi.

Görüşmeden çıkacak sonuçlar beklenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ulusal güvenlik konseyi toplantısı sonrası açıklamalar yapması bekleniyor.

Rus müzakereci: Ateşkes gündemde
Bir Rus müzakereci gündemde ateşkes olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna Moskova'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu ve Rusya'nın herhangi bir ilerleme beklenmeden önce Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini söyledi.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky görüşmelerin 15.00 civarında başlayabileceğini söylemişti.

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