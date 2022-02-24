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Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 860 lirayı geçti İslam Memiş uyardı

Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 860 lirayı geçti İslam Memiş uyardı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Yaşananlar piyasalara da yansıdı. 24 Şubat altının ons fiyatı 1950 dolar seviyesine dayandı. Gram altın da hızla tırmanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya önemli mesajlar verdi.

Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 860 lirayı geçti İslam Memiş uyardı

Ons altın fiyatı, Rusya'nın Ukrayna'da askeri harekatı başlatmasının ardından 1950 dolar seviyesine dayandı. Ons altın fiyatı an itibariyle 1942  dolar seviyesinde yer alıyor.

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Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 860 lirayı geçti İslam Memiş uyardı

24 Şubat gram altın 864,84, çeyrek altın 1.428,00, yarım altın 2.857,00, cumhuriyet altını da 5.679,00 liradan alıcı buluyor. 

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Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 860 lirayı geçti İslam Memiş uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de" Savaş piyasası oluştuğunda (ki başladı) döviz veya altın ile borçlanılmaz. Öncelik borç kapatmak olmalı." dedi ve şöyle devam etti:

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Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 860 lirayı geçti İslam Memiş uyardı

"Yönünü yukarı çevirdi"

-Dalgalı seyirde başlayan süreç artık yönünü yukarı çevirmiştir. Şubat’ta düşüşler gr 778 lira $ 13,30 lira ile sınırlı kalmıştır. Küresel piyasalarda artık rahatlık olmaz!

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