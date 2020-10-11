Rusya- Türkiye maçı canlı anlatım!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya karşısına çıkıyor. Mücadeleye dakikalar kala Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.

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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Rusya deplasmanında bu akşam mücadele verecek. Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak karşılaşmada Türkiye rakibi Rusya karşısında galip gelmesi halinde grubunda avantaj sağlayacak.

İlk 11'ler

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba.

Türkiye: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak Yılmaz.

Rusya 0- Türkiye 0

Karşılaşma başladı

5' Kullanılan köşe vuruşuna altıpasın içinde Dzyuba kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

9' Rusya'da Karavaev'in sağ kanattan savunma arkasına doğru gönderdiği ara pası auta gitti.

14' Ozan Tufan'ın ara pasında top Efecan'a gelmeden savunma araya girdi.

15' Rusya'da Zhirkov sol kanattan ceza sahasına girmeyi denedi, ardından Zeki ile girdiği ikili mücadelede top kendisine çarptı ve auta çıktı.

19' Savunma arkasına atılan topta Merih Demiral vücudunu kullanarak tehlikeyi engelledi.

23' net gol pozisyonunu Rusya kaçırdı. Türkiye'nin atağa çıkarken yaptığı top kaybında Mert Günok karşı karşıya gol pozisyonunu çıkardı.

28' GOL! Rusya 1 Türkiye 0

Sağ kanattan gelen Rusya'nın atağında penaltı noktasında topla buluşan Anton Miranchuk topu ağlarla buluşturdu.

33' Rusya ikinci gole yaklaştı. Dar açıdan Dzyuba'nın vurduğu top direk dibinden dışarı çıktı.

Sarı kart: Semenov

40' Semenov, ceza sahasına girmek üzere olan Kenan'ı faulle durdurdu. Türkiye'nin kullandığı serbest vuruşta Rusya savunması araya girdi

Ayrıntılar geliyor...

Mücadele saat kaçta ve hangi kanalda?

Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Mücadeleler başlamadan önceki puan durumu: