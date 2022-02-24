Rusya: Silah bırakan Ukrayna askerlerine saldırılmayacak
RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı.Abone ol
RUSYA Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaleye yönelik değerlendirmelere yer verildi.
Keşif verilerine göre Ukrayna ordusuna ait bazı birliklerin geri çekildiklerine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir" ifadesi kullanıldı.
Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait uçak ve zırhlı araç kayıplarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.