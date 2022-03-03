Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının 8. gününde de çatışmalar sürüyor. Kuev'de şiddetli patlamalar duyulurken, Rusya, işgale hazırlandığı Karadeniz'deki Odesa şehri açıklarında iki ayrı sivil gemiyi vurdu. Bengladeş gemisi ağır yara alırken, Estonya'ya ait kargo gemisi patlamanın ardından battı... İşte saat saat Ukrayna'da yaşananlar...

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Rusya-Ukrayna savaşı sekizinci gününde de devam ediyor. Ukrayna öldürdüğü Rus askeri sayısını 9 bin olarak duyururken Rusya'dan ilk kez rakam verdi 498 askerinin öldüğünü duyurdu. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi. Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için UCM'ye şikayette bulundu.

İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika haberleri:

15:58PUTİN'DEN MACRON'A UKRAYNA MESAJI

Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Macron'u yabancıların Ukrayna'dan güvenli bir şekilde tahliyesini sağlama çabalarına katılmaya çağırdı ve Kiev yönetimiyle çalışma sözü verdi. Putin'in ayrıca, "Rusya, Ukrayna operasyonundaki amacına her koşulda ulaşacak" mesajını verdiği aktarıldı.

16:10 Putin'den Macron'a Ukrayna mesajı: Hedefine ulaşacak

Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Macron'u yabancıların Ukrayna'dan güvenli bir şekilde tahliyesini sağlama çabalarına katılmaya çağırdı ve Kiev yönetimiyle çalışma sözü verdi. Putin'in ayrıca, "Rusya, Ukrayna operasyonundaki amacına her koşulda ulaşacak" mesajını verdiği aktarıldı.

15:43 Estonya gemisi vuruldu ve battı

Karadeniz Odesa açıklarında patlama... Estonya'ya ait kargo gemisinin Ukrayna'nın Odesa kenti açıklarında patlamanın ardından battığı bildirildi. Gemideki mürettebattan 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi. 2 kişinin ise kurtulduğu öğrenildi.

14:20 Karadeniz Odesa açıklarında patlama: Gemi battı

Rusya'nın işgale hazırlandığı Odesa açıklarında Rus füzeleri bir gemiyi vurdu. Estonya'ya ait kargo gemisinin Ukrayna'nın Odesa kenti açıklarında patlamanın ardından battığı bildirildi.

13:48 Karadeniz'de kuru yük gemisi füzeyle vuruldu: 1 kişi öldü

Ukrayna'nın Karadeniz'deki Olvia limanında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze isabet etti, mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Banglar Samriddhi gemide tamamı Bangladeşli 29 mürettabatın bulunduğunu ve geminin Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan itibaren limanda mahsur kaldığını açıkladı. Mürettebattan yaralanan kimse olup olmadığına veya geminin ne durumda olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukraynalı askerler, Kiev yakınlarındaki Buça'ya yeniden Ukrayna bayrağı dikti.

13:02 Ukrayna: Yaklaşık 9 bin Rus askerini öldürdük

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi. Rus güçlerinin ayrıca 42 roketatar sistemi, 374 araç, 60 yakıt aracı, 11 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

12:38 Evet nükleer hazırlığı var! Bizimle savaşı iyi düşünsünler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Nükleer savaşla ilgili hazırlıklar yürütülüyor evet doğru. Ama biz değil Batı yapıyor" iddiasında bulundu. "Fransızlar horozdur biliyorsunuz, ulusal sembolleri de öyle, horoz gibi kabarmayız seviyorlar" diyen Lavrov, "3. Dünya Savaşı sadece nükleerle yapılabilir. Batılı politikacılar nükleer silah ve nükleer savaştan bahsediyor. Nükleer savaş olasılığı Rusya tarafından değil, NATO ve Ukrayna tarafından yürütülüyor. Bize karşı savaşmayı istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler" ifadelerini kullandı.

11:55 Ukrayna: Kiev'i vurmaya gelen bir savaş uçağını düşürdük

Ukrayna, Kiev yakınlarında bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy Facebook hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya ait bir Su-30 savaş uçağının Ukrayna güçlerince Kiev yakınlarındaki Irpin'de düşürüldüğünü ileri sürdü.

11:45 Rusya Harkov'da bir okulu vurdu, 2'si çocuk 34 ölü

Rusya, Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bir okulu vurdu. İzyum kentinde Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında 2’si çocuk 8 sivil hayatını kaybetti. Harkov’da ayrıca saldırıların hedefi olan bir mezarlıkta da hasar meydana geldi. Harkov bölgesinde son 24 saat içinde Rus bombardımanı ve sivil halka yönelik saldırılarda 34 sivil öldü.

11:37 Zelenskiy: Rusların planlarını altüst ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenskiy, kameraların karşısına geçerek, "Ordumuz, sınır askerlerimiz, bölgesel savunmamızla onları geri püskürttük. Bizim olanı bırakmayacağız. Biz ulus olarak bu hafta düşmanın planlarını altüst ettik." dedi.

11:03 Fransa'dan vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terkedin

Fransa hükümeti, Rusya'da bulunmaları kendileri ya da aileleri için hayati önem taşımayan Fransız vatandaşlarına Rusya'dan ayrılmaları önerisinde bulundu. Çin Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nde görev yapan Rus diplomatların sınırdışı edilmesi konusunda endişeliyiz" denildi.

10:43 Rusya, Harkov bölgesindeki Balakleya kentini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov bölgesinde yer alan Balakleya kentini ele geçirdiklerini belirtildi. Açıklamaya göre, Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev’in Lısaya Gora bölgesinde bulunan bir yedek radyo-televizyon kulesini de vurup devre dışı bıraktı.

Bunun dışında Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 62 komuta ve irtibat noktası, 39 hava savunma sistemi, kara konuşlu 49 uçak, havalanmış durumdaki 13 uçak, 606 tank, 67 roketatar sistemi, 227 havan topu, 53 insansız hava aracının imha edildiğini de kaydetti.

09:15 Rus ordusunun hedefindeki Odesa'da alarm verildi



Rus ordusunun hedefindeki diğer liman kenti Odessa. Kent açıklarında Rus gemileri görüldü. Odessa, Rusya'nın çıkarmasına hazırlanıyor, halk siper kazıyor, bölgeden zaman zaman siren sesleri yükseliyor...

09:00 Kent toplama kampına dönüştü

Ayrılıkçı Donetsk bölgesinin sözde Savunma Bakanı Basurin, "Mariupol'da su ve elektrik konusunda büyük bir sorun var, kent Ukrayna ordusu yüzünden toplama kampına dönüştü" dedi.

Saat 09:00'da müzakerelerin yapılacağı salondan ilk fotoğraf geldi.

07:00 ABD: Rusya Ukrayna'daki askerlerini çeksin...

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus Hükümetine "Dökülen kan hemen durdurulsun, Ukrayna'dan askerler çekilsin" çağrısı yaptı.

06:15 Ukrayna ordusu Ruslar geçmesin diye köprüleri patlatıyor

Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ukraynalılar Kiev caddelerinde siper ve barikatlar kuruyor.

05:04 Kiev'e Rus saldırıları gece boyu devam etti

Rus saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alıyor. Kent geceyi patlama sesleri arasında geçirdi. Kiev tren istasyonu yakınlarında patlama meydana geldi. Kentin ısıtma sistemi hasar gördü. Kiev'in bazı bölümlerinde ısınmayla ilgili aksama yaşanabileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, önce düşen ama patlamamış bir seyir füzesinin infilak ettiğini açıkladı. Rus ordusu bombardımana ara vermedi. Kente yönelik saldırılar gece boyu devam etti.

04:00 İkinci tur müzakereler bugün yapılacak

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı. Medinskiy, Ukrayna'ya ateşkes için şartlarını bildirdiklerini söyledi.

03:40 AGİT parsoneli Rus bombardımanında hayatını kaybetti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli bir personelinin, Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı. Açıklamada, “Ölüm ve yaralanmalara neden olan sivil halkın yoğunlukta olduğu merkezlerin hedef alınmasını şiddetle kınıyor, Rusya Federasyonu'na çatışmaları derhal durdurma ve anlamlı bir diyaloga girme çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

02:26 Rusya 4 Mart'ta sıkıyönetim ilan edecek

Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi. İspanya Ukrayna'ya el bombası, makineli tüfek ve mermi göndereceğini açıkladı.

02:00 39 ülke Rusya'yı UCM'ye şikayet etti

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.