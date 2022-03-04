Rusya, nükleer santrali vurdu! Bünyamin Sürmeli'den korkutan uyarı geldi: Tüm Türkiye tehlikede

RUSYA, Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralin Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı. Nükleer santralde yangın çıktı. Olası patlamaya ilişkin Nükleer Santral sızıntısına karşı Bünyamin Sürmeli'den uyarı geldi. Sürmeli "Sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir" dedi.

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Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Avrupanın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda yangın çıktı. Yaşanan çatışmalardan dolayı itfaiyecilerin söndürme işlemine başlayamadığı aktarıldı. Ancak ilerleyen saatlerde itfaiye müdahale etmeye başladı ve yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu santral Çernobil'den daha büyük. Santralde bir patlama durumunda tüm Avrupa yok olur" uyarısı yaptı. Dünya Rusya'ya nükleer santralden uzak durması çağrısı yaparken, meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli'den Haber Global canlı yayınında Türkiye ile ilgili tüyler ürperten uyarı geldi.

Sadece Karadeniz bölgesi değil tüm Türkiye etkilenir

Zaporijya Nükleer Santralinde olası sızıntının Türkiye'ye neye mal olacağını anlatan Bünyamin Sürmeli şunları söyledi: "Patlama olursa sadece tek bölge değil birçok bölge etkilenir. Rüzgar olduğu müddetçe radyoaktif parçacıkların ne kadar yükseğe gitmesi insan temasından uzak durmasını gösterir."

"Ancak yer seviyesinde ilerlediğinde toprağa teması daha kolay olacak. Böylece bir insanla teması daha kolay olacak. Olası patlamanın yeri Çernobil faciasından Türkiye'ye daha yakın bir bölgede. Yani sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir. Tüm Türkiye etkilenir. Tedbir alınması lazım."