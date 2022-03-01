Rusya kabus görmeye başladı! Ukrayna'da çatışmalar sürerken UCM 'savaş suçu' soruşturması açtı

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başlayan savaşta 6. gün de çatışmalarla başladı. Belarus'taki barış müzakereleri, ikinci tur kararıyla biterken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Rusya hakkında 'savaş suçu' soruşturması açtı. İşte saat saat RusyaUkrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler...

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Ukrayna savaşının 6'ncı gününde Rusya'ya Lahey'den kötü bir haber geldi. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Karim Khan, Ukrayna'da olası savaş suçları veya insanlığa karşı suçlar hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu. Açıklama, Uluslararası Af Örgütü'nün Rusya'yı bir anaokuluna yönelik saldırı iddiasıyla kınamasının ardından geldi.

UCM Savcısı Karim Khan, Ukrayna'nın UCM üyesi olmamasına rağmen mahkemeye yargı yetkisi verdiğini söyledi ve 'Ekibime tüm kanıt koruma fırsatlarını araştırma görevini verdim' dedi. Khan, sürecin faha hızlı ilerlemesi için bir üye ülkenin harekete geçebileceğini belirtti. Bunun üzerine günün erken saatlerinde Litvanya, UCM'yi Rusya ve Beyaz Rusya tarafından Ukrayna'da işlenen olası savaş suçları hakkında soruşturma açmaya çağırdı.

07:01 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e yaklaşıyor

ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunu paylaştı. Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 17 mil (27 km) olduğunu açıklayan Maxar Technologies şirketi, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi. Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğunu açıkladı. Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev’e 27 mil (43 km) mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.

06:40 ABD'li senatör: Ukrayna'yı daha zor günler bekliyor

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'Askeri açıdan Ukrayna’yı daha kötü günler bekliyor' dedi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demokrat Senatör Chris Murphu de 'Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak' dedi.

Ukrayna'da bebekler geceyi bu sığınaklarda geçirmek zorunda kalıyor.

05:51 Mastercard'dan Rusya'ya darbe

- Ukrayna’nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinde yetkililer, Ukrayna bombardımanı sonucu sivillerin öldüğünü açıkladı.

- Mastercard, Rusya'ya karşı yaptırımların bir parçası olarak birden fazla finansal kuruluşu ödeme ağından engelledi.

05:04 Ukrayna ABD'den daha fazla yardım istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Kuleba görüşmede, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

02:35 Dün 9 sivil öldü ölenlerden 3'ü çocuk

Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kenti düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında üç de çocuk bulunuyor. Terehov, "Bugün çok zor bir gündü. Bize bunun bir savaş değil, Ukrayna insanlarına yönelik bir katliam olduğunu gösterdi. Füzeler konutları vurdu, barışçıl insanlar öldü, yaralandı. Harkiv uzun zamandır böylesi bir zarar görmemişti" ifadelerini kullandı. Terehov, hayatını kaybeden dört kişinin su almak için sığınaktan çıkıp öldüğünü açıkladı.

00:45 Ananymous Rus'ya nefes aldırmıyor

Anonymous, son 72 saatte Rusya ve Belarus hükümetine, devlet medyaları ve şirketlerine bağlı 1500'den fazla internet sitesini hackledi.