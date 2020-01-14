Rusya duyurdu: Hafter Ulusul Mutabakat Hükümeti ile anlaşmaya olumlu bakıyor

Rusya darbeci General Hafter'in, 'yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu' açıkladı.

Anlaşmaya şimdi de olumlu yaklaşıyor

Libya'daki krizin çözümü için Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Moskova'da toplanan heyetlerin hazırladığı ateşkes anlaşmasına imza atmadan ülkeden ayrılan Hafter'in şimdi de ateşkese olumlu yaklaştığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova’dan ayrılmıştı. Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter‘in, Türkiye'nin ateşkes denetimine katılmasını, herhangi bir müdahale ve arabuluculuğu reddettiği bildirildi.

Arap basınının iddiasına göre; Halife Hafter ateşkes anlaşmasını, Ankara'nın Libya'daki askerlerini geri çekmesine ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdi.