Rusya doğum hastanesini kuşattı! Hamileler ve yeni doğmuş bebekler yerin altına indi
RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok trajediye yol açarken kuşatma altındaki başkent Kiev'de bir doğum hastanesi, yaşamla ölüm arasında faaliyetini sürdürüyor. Hastanenin bodrumunda kurulan sığınakta anne adalarının endişeli bekleyişi sürüyor. Her doğan bebek ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor. İşte köhne sığınaktan iç yakan manzaralar...
Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Ukraynalı hamile kadınlar, başkent Kiev'deki doğum hastanesinin sığınağında bebeklerini dünyaya getirmeye devam ediyor. 5 No'lu Doğum Hastanesinin Başkanı Dmytro Govseev, 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk saatinden bu yana hiçbir yere ayrılmadan hastanede görev yaptıklarını söyledi. Toplam 28 kadının hastanede bulunduğunu ve yakın zamanda doğum yapmalarının beklendiğini aktaran Govseev, "Durum ne olursa olsun burada çalışacağız." dedi.
Hastanenin ameliyathanesinde sezaryen doğum yapan kadınlar ve dünyaya gözlerini savaş ortamında açan bebekler, hemen bombalardan korunmak üzere sığınaklara götürülüyor. Hastanede zor şartlara rağmen doğumlar hız kesmeden devam ediyor. Yeni doğum yapmış kadınlar ve bebekleri sığınakta kurulan yataklarda dinlenmeye çalışıyor.
Hastanede doktorların vardiyalı çalıştığını, ailelerinin ve sağlık personelinin hastane sığınağına yerleştirildiğini aktaran Govseev, savaştan önce yaklaşık 15-16 kadının hastanede her gün doğum yaptığını, savaşla birlikte sayının 6'ya düştüğünü vurguladı.
Govseev, "Şimdi (öğleden sonra) 2 kadın hastanemizde doğum yaptı. Savaşın başlangıcından bu yana son 7 günde burada doğum yapan yaklaşık 20 kadın oldu." ifadesini kullandı.