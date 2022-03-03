Rusya doğum hastanesini kuşattı! Hamileler ve yeni doğmuş bebekler yerin altına indi

Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Ukraynalı hamile kadınlar, başkent Kiev'deki doğum hastanesinin sığınağında bebeklerini dünyaya getirmeye devam ediyor. 5 No'lu Doğum Hastanesinin Başkanı Dmytro Govseev, 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk saatinden bu yana hiçbir yere ayrılmadan hastanede görev yaptıklarını söyledi. Toplam 28 kadının hastanede bulunduğunu ve yakın zamanda doğum yapmalarının beklendiğini aktaran Govseev, "Durum ne olursa olsun burada çalışacağız." dedi.