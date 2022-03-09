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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor! Ukrayna-Rusya-Türkiye zirvesi yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor! Ukrayna-Rusya-Türkiye zirvesi yapılacak

RUSYA ile Ukrayna arasında savaşın başlamasının ardından iki ülke arasında bakanlar düzeyinde ilk temas yarın Türkiye'de yapılacak. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek. Haberi Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

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Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek. Haberi Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sergey Lavrov Antalya Diplomasi Forumu için bugün Türkiye'ye geliyor, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşme yapması planlanıyor" denildi.

Rusya henüz tarih vermezken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Mart'ta görüşeceklerini açıklamıştı.  Çavuşoğlu "Çok çaba sarf ettik" diyerek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 10 Mart Perşembe günü Antalya'da görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Her iki bakan, toplantıda benim de yer almamı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü olarak gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülkenin dışişleri bakanları bu süreçte ilk olarak Türkiye'de bir araya gelecek. Görüşmenin adresi Antalya aynı zamanda Diplomasi Forumu'na da ev sahipliği yapacak. Diplomasi kanallarının açık olduğu buradan verilecek mesajla tüm dünyaya duyurulacak.

Antalya iki ülke için de önemli
Turizmin başkenti hem Rusların hem de Ukraynalıların en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak göze çarpıyor. Kent genelinde yerleşik yabancıların çoğu Ukraynalı veya Rus. Bu da Antalya'yı iki milletin barış içinde yaşadığı kentlerden biri olarak öne çıkarıyor.

Toplantıda alınacak kararlara ise tüm dünya dikkat kesilecek. Lavrov-Kuleba görüşmesinin barışa açılacak yolda önemli bir kilometre taşı olması umut ediliyor.

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