BIST 11.725
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.118,81
HABER /  DÜNYA

Rusya Devlet Başkanı Putin'den talimat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya Merkez Bankası, Sber ve Yandex'le birlikte yapay zeka alanında teknolojiler geliştirme talimatı verdi.

Abone ol

Kremlin, Putin'in, Rus hükümetine yapay zeka konusunda verdiği yazılı talimatı yayımladı.

Buna göre, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası, Sber, Yandex ve çeşitli kuruluşlarla birlikte yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirecek, söz konusu alanda atılması gereken yeni adımlar konusunda teklifler hazırlayacak.

Putin, ekonomi, sosyal alanlar ve kamu yönetimi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin uygulanması için ulusal bir plan hazırlanması talimatı da verirken, Rus yapımı yapay zeka modellerine talebin artmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ise yabancı ülkelerde nükleer santral inşaatına yönelik tekliflere, veri işleme merkezlerinin inşasına yönelik süreçleri de dahil etmeyi değerlendirmekle görevlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 388'e yükseldi
İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 388'e yükseldi
Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Rusya'dan vatandaşlarına "Venezuela" uyarısı
Rusya'dan vatandaşlarına "Venezuela" uyarısı
"Süper Versiyon" denildi! Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı
"Süper Versiyon" denildi! Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
AB Komisyonu: Venezuela'yı Venezuelalılar yönetmeli
AB Komisyonu: Venezuela'yı Venezuelalılar yönetmeli
Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü
Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü
Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti
Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti
ABD'de Maduro mahkemeye götürüldü! Sekerek yürümesi dikkat çekti
ABD'de Maduro mahkemeye götürüldü! Sekerek yürümesi dikkat çekti
Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı
Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı