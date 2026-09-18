Rusya Devlet Başkanı Putin imzaladı! Kayyum atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yeni kararnameye göre, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre devlet denetimindeki yerel bir şirket tarafından yönetilecek. Bu kapsamda Nestle’nin Rusya’daki varlıklarının idaresi, Moskova merkezli Rus şirketi LEV Management'a devredildi.

Rus medyasında yer alan haberlerde, lojistik firması KS Logistika'nın, Nestle'nin Rusya'daki fabrikalarından ihracatı durdurması ve üretim kapasitesini artırmama kararı alması gerekçesiyle daha önce kayyum başvurusunda bulunduğu, söz konusu kararın 5 farklı Nestle birimini doğrudan etkilediği belirtildi.

Gelişmenin ardından Nestle’den yapılan açıklamada, ilgili kararnameye ilişkin bilgilendirmeyle durumun ve yasal seçeneklerin titizlikle değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Şirketimiz, çalışanlarının çıkarlarını gözetmek, haklarını korumak ve ticari operasyonların sürekliliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rusya'da yabancı varlıklara yönelik denetim sıkılaşıyor

Rusya’nın, Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılından bu yana ülkedeki yabancı varlıklar üzerindeki denetimini kademeli olarak artırması dikkati çekiyor.

2023 yılında çıkarılan bir başka kararname uyarınca Moskova yönetimi, hükümet tarafından "dost olmayan ülkeler" listesine alınan devletlere ait şirketlerin varlıklarına geçici yönetim atama yetkisini elinde bulunduruyor.

Rusya, bu mekanizmayı daha önce Fransız süt ürünleri üreticisi Danone ve Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg'in Rusya iştiraklerinin kontrolünü ele geçirmek için de kullanmıştı.

Rus yetkililer, ülkedeki kayyum kararlarının genel olarak Batı'nın Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumları ve yaptırımları nedeniyle bir misilleme olarak alındığını savunuyor.

Analistler ise geçici yönetim uygulamasının genellikle Kremlin'e yakın isim veya şirketlere varlık devri, zorunlu satış ya da doğrudan kamulaştırma süreçlerinin ilk adımı olduğunu iddia ediyor.