Rusya büyük ahlaksızlık suçlaması! Putin'in 'madalyalı komutan'ı öldürüldü telsizlerde feryat var

RUSYA-Ukrayna savaşı 13. gününde... Bombalar patlamaya devam ederken, Rusya bugün saat 10:00'da insanların kentleri terk edebilmesi için ateşkes ilan etti. Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi kentlerinde insani koridor oluşturuldu. Ancak koridorların ucunun Rusya'ya çıktığı ortaya çıktı. Ukrayna koridorların Rusya'ya çıkmasını "Ahlaksızlık" olarak nitelendirdi. Putin'in 'kahramanlık madaylası' verdiği General, Ukrayna'da öldürüldü.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde de sürüyor. Barış görüşmelerinin 3. turundan da sonuç çıkmadı. Savaşın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisinden halka seslenen Zelenski "Kaçmadım!, Kiev'deyim, korkmuyorum" diye meydan okudu. Rusya, sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Ancak, oluşturulan insani koridorların ucunun Rusya'ya çıktığı belirlendi. BM, Ukrayna'da en az 406 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününde bölgede yaşananlar...

09:40 1.7 milyon Ukraynalı ülkelerinden ayrıldı

Birleşmiş Milletler son rakamları açıkladı: 8 Mart itibariyle 1,7 milyon kişi Ukrayna'dan ayrıldı. 1 milyondan fazla insan Polonya'ya, 180.000 kişi Macaristan'a ve 128.000'den fazla kişi Slovakya'ya gitti

09:04 Sumi'de bombardıman! Çocuklar ölüyor

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Sumı'ya düzenlenen bombardımanda ilk verilere göre 2'si çocuk 9 kişi öldü. Harkov'da ise 4 çocuk saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti.

06:10 Rusya'nın en önemli askerlerinden Gerasimov öldürüldü

Ukrayna askeri istihbaratı, Ukrayna kuvvetlerinin kuşatma altındaki Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu. Bunun savaş boyunca aldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgininin altı çizilirken öldürülen generalin Rusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.

41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi. Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

Rus askerlerin telsizlerinden isyan yükseliyor

Öte yandan Ukraynalı yetkililer iki Rus askerin telsiz konuşmasını da yayınladı… Askerler, Gerasimov’un ölümünü konuştuktan sonra güvenli telsizin de Ukrayna’nın içinde işe yaramadığından bahsediyor. İngiliz The Guardian gazetesi, “Üst düzey askerin kaybı Putin’in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu” yorumunu yaptı.

00:15 Rusya saat 10:00'dan itibaren ateşkes ilan etti

Rusya- Ukrayna savaşının 13. gününde barış görüşmeleri kapsamında alınan geçici ateşkes kararı sabah saatlerinden itibaren devreye alınacak. Buna göre; Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Türkiye saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.