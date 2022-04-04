Rusya Bucha'da katliam yaptı, 'fotomontaj' dedi! Sokaktaki çürümüş cesetler toplu mezara gömülüyor
RUSYA, Kiev'in çevresinden çekilirken, dünyayı dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Bucha'daki katliam görüntüleri dünyayı dehşete düşürürken, çocukların katledildiği, kadınların tecavüz edilerek öldürüldü, tolu tecavüzlerin yaşandığı yeni görüntülerin gelebileceği belirtildi. Rusya ise dünyanın kanını donduran görüntüler için 'fotomontaj' demekle yetindi...
Rusya, Ukrayna savaşında geri adım atıp Kiev'in çevresinden çekilirken, ardında vahşet bırakıyor. Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesi ile dünyayı dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Bucha'daki katliam görüntüleri ile ilgili dünyayı dehşete düşüren yeni bir iddia geldi. Rusya ise dünyanın kanını donduran görüntülerle ilgili suçluyu buldu! Montaj ve ABD... Görüntülerle köşeye sıkışan Kremlin, 'müzakereleri sona erdireceği' tehdidinde bulundu.
Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesi ile dünyayı dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Bucha'da elleri arkadan bağlanmış yüzlerce sivilin cansız bedeni sokaklara saçılmış bir halde görüntülendi. Ukrayna'nın 'soykırım' olarak nitelendirdiği bu olay ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bucha sadece buzdağının görünen kısmı.
Ukraynalı uzmanlar, yerel halkın Putin'in güçlerinin çocukları öldürdüğünü, toplu tecavüzlere maruz kaldığını ve yargısız infazlar gerçekleştirdiğini iddia etti. Aynı açıklamada Rus birliklerinin çekildiği bazı kasabalarda Bucha'da ortaya çıkanlardan daha kötü görüntüler gelebileceğinin altı çizildi.
Rusya suçluyu açıkladı: Fotomontaj
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bucha kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı; "Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO..." Söz konusu görüntülerin Rusya'nın itibarını lekeleme planının bir parçası olduğunu öne süren Zakharova, bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.