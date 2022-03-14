Rusya bu kez okul vurdu 4 kişi öldü! Rusya'nın NATO'yu vurması an meselesi

RUSYA- Ukrayna savaşı 19. gününde de aralıksız çatışmalarla sürüyor. Daha önce çocuk hastanesi ve anaokulu vuran Rusya bir kez daha okulu vurdu. Mikolayiv'dekiki okul saldırısında 4 kişi öldü. İşte 19. gününde Rusya- Ukrayna savaşında yaşananlar

Abone ol

RUSYA'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan Rus-Ukrayna savaşı 19. gününde tüm acımasızlığı ve şiddetiyle devam ediyor. Daha önce anaokulu ve çocuk hastanesi başta olmak üzere bir çok sivil yerleşim yerini hedef alan Rusya bir kez daha okul vurdu. Rusya’nın Mıkolayiv’de vurduğu okulda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ukrayna Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu. Batılı ülkeler Rusya'nın kimyasal silah kullanması an meselesi olduğunu söylüyor. Ukrayna lideri Zelenski, "NATO'yu son kez uyardı... İşte Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...

09:20 Kiev'de apartman vuruldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'da durumun çözüme kavuşması Kiev'in uzlaşı isteğine bağlı" derken, Kiev'de apartmana saldırı düzenlendi, en az 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Ukrayna Müzakereleri bugün 11.30'da çevrimiçi formatta yapılacak.

06:45 Rusya okulu bombaladı 4 kişi öldü, 3 de yaralı var

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ederken, Ukrayna’nın sahil kentlerinden Mıkolayiv’de Rus ordusu bir okul binasını vurmuştu. Arama-kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilirken, 3 kişinin ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

06:15 Telefonlar hiç susmuyor! İşte savaş telefon trafiği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

04:30 Zelenksi: Rusya'nın NATO'yu vurması an meselesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'nin Rus roketleri ile vurulduğunu hatırlatarak, Ukrayna semalarının kapatılmaması durumunda, 20 kilometre ötedeki NATO ülkelerinin de vurulabileceğini belirtti: "Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir."

02:30 Rus paraşütçüler Odesa'ya inmeye hazırlanıyor

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu: "Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol’e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa’da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi."